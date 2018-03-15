農委會稱「是否撤換吳音寧尊重北市府」 柯P：人是他塞的

2018年03月15日 11:44 中時 張潼

北農常董、中華民國農會總幹事張永成揚言要在月底董事會上，提案撤換總經理吳音寧，農委會主委林聰賢昨表示，尊重北市府決定。市長柯文哲今被媒體詢問此事，先是大笑，接著回說：「人是他塞給我們的，現在叫我們決定。」

身兼北農董事長的北市副市長陳景峻昨天坦言曾向柯文哲請辭董座，但是被慰留。柯文哲強調，也是想老半天才讓陳景峻去當董事長，而且現階段的確沒人比他更適合，包括要處理與民進黨、與雲林的關係，在市府裡職位也要夠高才壓得住，所以沒有人比他更適當。

至於張永成稱要提案撤換吳音寧，林聰賢表示自己挺吳，但也會尊重北市府決定。聞言，柯文哲先是大笑沒說話，接著在媒體追問下才說，人是他塞給我們的，現在叫我們決定。

柯文哲強調，連休3天今年不是第一次，去年、前年都有，也不是只有台北市這樣休，台北市的貨量也僅占全台16％，再加上去年做成休市日決定後，會議記錄大家都看過，這種系統性出問題，大家都有責任，那就把問題解決掉就好，不必先說北市要負責，結果發現「人是你指定的」。

那吳音寧此次表現如何？柯文哲僅說，如果開除一個人，問題就可以解決，那就來開除問題是這是系統性問題，現在已要求研考會做報告，先把問題解決，不要每次都說開除誰。

外傳市長心腹蔡壁如藉機會與吳音寧「聯手」要鬥掉陳景峻，柯文哲說，她們只是比較有來往，但公務上，吳音寧也不是對蔡壁如報告。

(中時)