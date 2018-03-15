渣男假冒富二代騙婚 連拍婚紗尾款也吞

2018年03月15日 11:31 中時 馬瑞君

台中市李姓男子假冒是富二代，又是高級餐廳廚師，騙家境優渥、剛從加拿大留學返台的林女交往，不到2個月時間就論及婚嫁，但多次假借親戚生日要買金飾送禮等，騙女友刷卡埋單，甚至連女友交付的拍婚紗照尾款6萬元都吞掉，林女在3個月內花費近百萬元才驚覺被騙報警。台中地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴李男。

李男於2016年5月間透過微信通話軟體認識林女，得知其父母經營室內設計公司，她又剛從加拿大留學回國，無社會經驗；李男假冒是與玥樓餐廳二廚，同時還是投顧董事，父親也是建設公司股東，與林女交往。

兩人僅交往兩個月就論及婚嫁，期間，李男佯稱大哥母親、表哥生日等要送金飾，由林女刷卡付錢，但買得的首飾立即典當買遊戲點數或還債；之後又直接告訴林女缺錢花用，請她幫忙「刷卡換現金」，林女在2天內到銀樓刷卡11萬8700元，變換現金給李男。

濃情蜜意時，林女對於李男所提的要錢理由都點頭，還相信他要交付給竹聯幫兄弟一筆5萬元擄人費用，也都照付；直到同年9月兩人拍完婚紗照後，林女拿了6萬元尾款叫李男去付錢，沒想到又被吞了，她才警覺自己上當報警。

林女一怒告李男詐欺、偽造文書、竊盜、背信等罪，但李男辯稱都是經過林女同意；除其中9項詐欺罪嫌明確外，檢方認為其他兩人交往期間的開銷、或自願給予現金等，難認定有違法，予以不起訴處分。

(中時)