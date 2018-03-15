扯！錯飛萬里外 聯航疏失把堪薩斯狗送到日本

大丹犬和德國牧羊犬(右)。(圖/shutterstock)

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中時電子報
聯合航空疏失不斷。(圖/美聯社)

美國聯合航空近來離譜疏失不斷，這周才傳出該航空強迫乘客將攜帶上座艙的寵物狗放置在艙頂置物櫃，害小狗窒息慘死的悲劇。沒想到才隔一天又傳出，聯航竟將原本要透過國內航線將從奧勒岡送到密蘇里堪薩斯市的德國牧羊犬，因離譜的疏失送到了遠在一萬公里之外的日本。而開心到機場領狗的飼主卻收到了別人家原本要送到日本的大丹犬。

美國斯溫德爾夫妻（Joseph and Kara Swindle）近日正在從奧勒岡州搬家至密蘇里州的堪薩斯市，夫妻倆帶著一對年幼的子女在13日搭機前往堪薩斯市，並在下機後開心前往聯航的貨櫃區領取他們家的德國牧羊犬Irgo，沒想到他們卻領到了一隻別人機的大丹犬，讓斯溫德爾夫妻十分傻眼。

又殺狗！竟要求把寵物塞行李櫃 聯航害小狗窒息慘死

錯愕的斯溫德爾夫妻表示，當他們向聯航反映這起烏龍事件以後，讓他們更錯愕的是聯合航空還無法確定Irgo是不是在原本大丹犬要飛往日本的航班上，直到這架飛往日本的飛機降落以後，聯航才和他們確定Irgo的確是已經遠在一萬公里外的日本了。

妻子卡拉（Kara）說最扯的事，最讓人感到沮喪的是，一開始我們根本不知道Irgo在哪，牠可能就在堪薩斯，聯航的相關文件簡直就是一團糟，他們還很堅持這隻大丹犬就是他們的Irgo，但我們很清楚知道這不是Irgo，這簡直太糟糕了。

聯合航空的人員說這顯然是不小心把兩隻狗的搞混了，但不知道是為什麼會發生，只知道裝有兩隻狗的箱子外觀十分相近。

更令人崩潰的是，當聯航確定Irgo已經在日本了以後，聯航人員告訴他們，因為航空公司的疏失導致Irgo離開了美國國內，Irgo要被送美國的話，可能需要被隔離2周的時間進行檢疫。不過還好最後Irgo不需要檢疫，就被直接送上了飛機被送回美國了。

聯航則是對此發表了聲明，「近日發生兩隻寵物被送到錯誤地點的疏失，我們也在第一時間通知了飼主，並在最快的時機內將寵物安全的送還給飼主。對這個疏失以及讓飼主留下來過夜跟進消息耽誤了他們的時間感到抱歉。」

(中時電子報)

文章來源：United Airlines mistakenly flies family's Kansas-bound dog to Japan

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