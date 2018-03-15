日本妹輸了！亞洲素顏正妹排行 日男：台灣妹子才是極品

東京淺草寺前的日本女孩。（資料照/中央社）

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中時電子報
/ 綜合報導

台灣男生最哈日本妹，如果聽到朋友交了日本女友通常都超羨慕，不過根據日本網友在5ch論壇貼出的「素顏正妹」排行，「台灣妹子」竟然打敗日、韓，成為日本男生眼中的「極品」，甚至有人說「跟可愛的台灣女生結婚，根本人生勝利組啊」！

日本網友指出，對某些日本男人來說，日本女生的美容和化妝技術「騙很大」，台灣女生感覺就比較「自然系」。聯合新聞網報導，根據一名在台灣留學的日本男生分享「從日本年輕男孩的角度看台灣女生」的文章，歸納出日本男生覺得台灣妹很正的3大原因：

日本網友在5ch論壇貼出的「素顏正妹」排行。(圖/翻攝自5ch)
PTT網友討論日本男生眼中的台灣女生。(圖/翻攝自PTT)

1.台灣女生化妝及整形的比例相對較低，讓日本男生覺得「素顏又沒整還這麼漂亮」。

「素顏（化妝整形前）的正妹度：台灣人＞中國人＞香港人＞日本人＞＞韓國人；打扮後（化妝整形後）的正妹度：日本人＞韓國人＞台灣人＞香港人＞＞中國人，這才是事實」

2.在台北和東京街上，遇到會讓你想轉頭的可愛妹子的機率，台北比東京還多，而且都很親切、友善，「飯也吃很多」。

3.對日本人來說，台灣的女孩子屬於可愛型，就像沖繩妹，但是皮膚白了好幾個色號那種FU。

PTT也有網友指出，自己的女性朋友，在台灣是個普妹，但是人生中在台灣被搭訕的次數只有1次，可是被日本男生搭訕的次數居然有3次，讓他忍不住質疑「日本男生的眼光是不是跟台灣男生有差？」有網友回應「覺得有差+1」；不過也有網友酸「酒喝下去都一樣，不要腦補太多」。

(中時電子報)

台日博愛座文化差很大 這舉動一秒看出台灣人
中火興建2座天然氣機組取代燃煤 … 哥哥白七做了這件事　網友狂呼：…

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