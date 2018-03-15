綠營翁章梁獲提名 媽祖前發誓「絕無干擾民調電話」

2018年03月15日 13:06 中時 張伊珊

農委會前副主委翁章梁（左二），向媒體公開誓詞內容，競選團隊成員包含立委陳明文及蔡易餘（左一）等皆有署名。（張伊珊攝）

農委會前副主委翁章梁（左三）率領競選團隊，包含立委陳明文（左二）、蔡易餘（右二），前往朴子配天宮在開基媽面前自清，3月5日民調當晚絕無進行語音干擾，若有不實願受嚴厲譴責。（張伊珊攝）

農委會前副主委翁章梁正式獲得黨中央提名，將代表民進黨參選嘉義縣長，面對初選對手，嘉義縣議會議長張明達曾發重誓自清，絕無進行民調語音干擾。翁章梁競選團隊，包含立委陳明文、蔡易於等人，今日上午在樸子配天宮開基媽前，向神明發誓清白參選，若有不實願受嚴厲譴責。

翁章梁說，3月5日當晚民調期間，雙方陣營皆有收到干擾民調電話，他認為語音干擾確實存在，但我方陣營問心無愧，為了證明自身清白，包含立委陳明文及蔡易餘、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、中央黨部祕書長洪耀福的弟弟洪耀南，以及競選團隊發言人林緗亭等，皆在誓詞內容上署名，今日也公開在配天宮開基媽前發誓，針對初選絕對沒有使用電話干擾，以及假借學術單位進行民調干擾初選，「若有不法情事，願受媽祖與眾神明，最嚴厲的懲罰」。

翁章梁強調，確定提名後，現階段最重要的工作，便是整合團結黨內力量，希望初選爭議能盡快告一段落，呼籲黨內同志應以年底大選為重，他也將盡最大努力，透過各種管道拜會對手尋求支持，有任何誤會都可以解釋清楚，大家坐下來好好談。

(中時)