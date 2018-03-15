藍營議員逼問是否接府祕書長？陳菊跳針「還沒有討論」

2018年03月15日 12:33 中時 林宏聰 、 王錦河

國民黨高市議會黨團成員聯合質詢，希望陳菊表態是否會北上接任總統府祕書長，但陳菊毫不鬆口。（王錦河攝）

陳菊是否接任總統府祕書長，成為高市議會攻防焦點，22位國民黨團成員聯合質詢，輪番砲轟，質疑陳菊留下債務、空汙等問題，若成落跑市長無法向市民交代，要求她表態是否北上？但陳菊堅不鬆口，跳針回答「民進黨內對我的下一步有不同意見，我都尊重、參考，但目前都還沒有討論。」

陳菊今日赴高市議會施政報告並備詢，國民黨團議員共26人，其中24人一字排開聯合質詢，陣仗浩大，黨部主委韓國瑜也在旁聽席全程坐鎮，鎖定陳菊是否將接任總統府祕書長輪流提問，試圖逼迫陳菊肯定回答是否北上接任祕書長。

然而，陳菊也是有備而來，不改這段時間對外一貫說法，仍強調「現階段以輔選高雄市長、議員選舉為主，民進黨內對她的下一步有不同意見，她都尊重、參考，但目前都沒有討論，若有進一步討論，會再對外說明」，實問虛答留下轉圜空間。

國民黨團總召許崑源批評陳菊只會說「政治話」、「泥鰍話」；書記長陳美雅說，小英政府許多政策全跳票，萬一陳菊到中央，形成「英菊賴連線」，希望別再糊弄人民，成了「英菊lie（說謊）連線」；黃紹庭則痛斥，陳菊是高雄市長，面對是否北上的問題，卻在議事廳上回答目前以輔選為主，實在失格。

議員許慧玉說，陳菊沒承諾留在高雄解決負債、空汙等問題，留爛攤子給高雄市民，根本不負責任；議員童燕珍則說，媒體報導高雄市府到宜蘭辦共識營，希望陳菊到中央之後，也帶中央官員到高雄住一晚，看看高雄經濟、觀光發展為何如此悽慘。

陳菊表示，國民黨議員提到債務問題，卻沒有說清楚，高雄市政府目前財務狀況，是歷任市長留下1380億債務，只批評現任對她不甚公平；她也強調，今天在議會報告的所有最後階段市政規畫，包括未來的延續，她都會站在市長的立場、對於今年要完成的部分全力監督，整個市府團隊也都有責任完成這些建設。

韓國瑜聽完陳菊長達1小時的施政報告，只簡短評論：「這看起來就是場畢業演說！」

(中時)