《全台最速報》李婉鈺涉毆警 北檢今起訴

2018年03月15日 12:01 中時電子報 綜合報導

◎李婉鈺涉毆警 北檢今起訴

新北市議員李婉鈺去年11月凌晨到前立委張碩文位於北市正義國宅住處猛按電鈴並撕毀張家春聯，鄰居被吵醒報案後，李婉鈺卻動手打傷到場警員被送辦，台北地檢署15日依妨害公務、強制未遂等罪起訴李女。

◎托嬰中心驚爆虐童 狠保母重摔未足歲女童

中市北屯區愛堡貝托嬰中心傳出保母虐童事件，蘇姓保母對不足歲女童推扯猛打頭部、還抓童丟摔等殘暴行為，經網路披露影像引發網友震驚怒罵。托嬰中心吳姓業者15日出面道歉指出，當天有老師發現女童額頭瘀青，經園方積極調監視錄影帶了解發現，主動通知家長，並緊急通報社會局及家暴中心處理，並已將保母職辭，托兒中心會為此事負責。

◎撤換吳音寧 尊重北市府 柯P：人是他塞的

北農常董、中華民國農會總幹事張永成揚言要在月底董事會上，提案撤換總經理吳音寧，農委會主委林聰賢昨表示，尊重北市府決定。市長柯文哲今被媒體詢問此事，先是大笑，接著回說：「人是他塞給我們的，現在叫我們決定。」

◎國民黨台北市長初選 孫大千搶先登記

國民黨台北市長初選14至16日領表、登記，先前有許多人都表態要參選，前立委孫大千今早10時前往登記，成為首位登記參加初選者，明天預計還有丁守中、張顯耀、鍾小平將登記。

(中時電子報)