繁星放榜 新北竹林中學知名大學錄取率高達6成

2018年03月15日 12:10 中時 葉書宏

107年大學繁星申請入學放榜，新北市竹林中學總錄取率近6成。（葉書宏翻攝）

107年大學繁星申請入學放榜，新北市竹林中學總錄取率近6成。（葉書宏翻攝）

107年大學繁星申請入學放榜，新北市竹林中學總錄取率近6成。（葉書宏翻攝）

107年大學繁星申請入學放榜，新北市竹林中學總錄取率近6成，其中國立大學錄取率達4成，其中台、清、交、成功、政大等知名大學及醫學相關科系錄取率更高達6成，成績相當優異。

竹林中學今年在繁星榜單中展現堅強實力，學測72級分的郭應廷錄取台灣大學醫學檢驗暨生物技術系，71級分的施俐帆錄取台灣大學藥學系，張為宣錄取國立清華大學材料科學工程學系，黃品臻錄取國立交通大學運輸與物流管理學系，陳盈錡錄取國立政治大學金融學系，李瑞庭錄取國立成功大學統計學系，翁玉樺錄取國立成功大學建築系，廖軒鴻錄取國立台灣師範大學資訊工程系。

校長顏麗珠表示，同學們在學校的輔導下，堅持三年的努力，學習態度令人讚賞，竹林一向重視人文教育，從多元學習中，培養學生各項能力，並將輔導學生探索個人生涯發展，視為該校教育相當重要的一環，錄取同學中有7位選擇醫學相關科系，立志從醫救人，正是這樣的培育方向，讓同學們願意投入貢獻社會的行列。

(中時)