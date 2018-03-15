經長：核二2號機是關鍵3％ 台電：9天滿載發電

2018年03月15日 12:11 中時 廖德修

今天在立法院教育文及化委員會進行的原能會的專案報告，在野的國民黨立委質疑核二2號機已停機600餘天，這麼長的時間都撐過去了，證明不需要再重新起動。而且再運轉後也只增加3%的備轉容量率，行政院長賴清德曾說，整體備轉率每天只要7%就算安全，目前是6%、只差1%，用其他方式應可調度過來，何必冒天下之大韙重啟核二2號機？

對此列席備詢的經濟部長沈榮津解釋，因為今年經濟成長緩步復甦，加上氣候變遷溫度趨暖，且空汙問題嚴重、電廠常被要求降載減排，缺電的壓力確實相當大；如果增加核二2號機這3%的供電量，會比較有調度的空間，可算是關鍵少數。

沈榮津並舉例，3月5日當天溫度達到攝氏30度，全台增加用電量116萬千瓦（約3.9%），如果有核二廠2號機加入供電，整個電力供應會比較穩定。至於非核家園的政策去年初已經入法，依據《電業法》規定，核一、核二、核三到2025年全部進入除役階段，核四不運轉，這個方向並不會改變。

另一位列席的台電董事長楊偉輔則說，核二2號機重新起動後，預計9天後滿載發電，因為太久沒有運轉，前5天會測試機組的各項功能，接下來的4天再逐步加強功能達到滿載。而在今年過後，台電運用各種方法，將可達到備用容量15%、備轉容量10%的目標，屆時電力供應會相對穩定。

(中時)