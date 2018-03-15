台北米其林餐廳公布 男星酸嗆：賺了點錢就假鬼假怪

《台北版米其林指南》昨公布，曹西平嘆飯很多人日子都過不好了，就別再問吃過星等餐廳了吧。(中時資料照片)

友善列印
中時電子報

眾所矚目！有「美食界聖經」之稱的《米其林指南》，在昨天公布了台北版星級餐廳最終名單，有20家餐廳摘星，讓很多人覺得光榮與興奮，然也有不少網友認為有更多實力派店家沒被發掘，而資深藝人曹西平也對此發表了感想，但不是批評指教店家與名單，而是酸：「生活都很困難了，還要問人家有沒有吃過三星」。

曹西平在《台北版米其林指南》公布後，在連發三文，先表示「有沒有吃過三星或是二星的餐廳？」之類提問，實在很讓人聽了不舒服，覺得吃過的人也沒有比較高級，而沒吃過的人日子也過得下去，遑論好吃、老老實實做生意的餐廳，即便隱藏在巷弄中沒登榜，也是飄香擁有好人氣，「東西不好吃什麼星都沒有用的，就算有星也未必大家都ㄧ定喜歡，每個人口味不一樣」。

曹西平也表示平時朋友找他吃飯，他都說只要乾淨、東西不要太難吃就好，「沒吃過幾星餐廳，並沒什麼好丟臉的」，不管是誰請客，都不喜歡對方花太多錢在吃飯上，自己更不會因為星等餐廳而開心，「越有名的餐廳我去吃還越不自在」，自認不是死愛面子活受罪的藝人，而是老老實實在過生活的人而已。

最後還上傳自己煮的泡麵照，打趣說：「我煮這碗泡麵是幾顆星哈哈哈？因為我是明星所以這碗泡麵也是星星麵」，感嘆年輕打拚生活苦，吃得飽就很好了，話鋒一轉酸嗆：「很多人年紀大了賺了點錢就開始假鬼假怪了」，還會這個不吃那個不吃，也點出為何總說吃泡麵不好，但還是很多人吃？「人家也不願意天天吃泡麵啊(泡麵也不便宜)」，嘆若有錢，大家也想嚐嚐三星餐廳，然「日子都過不下去了還吃什麼三星餐廳，，，，，，明星煮泡麵應該算是幾顆星」。

(中時電子報)

賈靜雯睽違15年再演台劇 「天價… 王祖賢超正中學照曝光 網驚呼：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。