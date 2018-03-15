台北米其林餐廳公布 男星酸嗆：賺了點錢就假鬼假怪

2018年03月15日 12:06 中時電子報 吳品瑤

眾所矚目！有「美食界聖經」之稱的《米其林指南》，在昨天公布了台北版星級餐廳最終名單，有20家餐廳摘星，讓很多人覺得光榮與興奮，然也有不少網友認為有更多實力派店家沒被發掘，而資深藝人曹西平也對此發表了感想，但不是批評指教店家與名單，而是酸：「生活都很困難了，還要問人家有沒有吃過三星」。

曹西平在《台北版米其林指南》公布後，在連發三文，先表示「有沒有吃過三星或是二星的餐廳？」之類提問，實在很讓人聽了不舒服，覺得吃過的人也沒有比較高級，而沒吃過的人日子也過得下去，遑論好吃、老老實實做生意的餐廳，即便隱藏在巷弄中沒登榜，也是飄香擁有好人氣，「東西不好吃什麼星都沒有用的，就算有星也未必大家都ㄧ定喜歡，每個人口味不一樣」。

曹西平也表示平時朋友找他吃飯，他都說只要乾淨、東西不要太難吃就好，「沒吃過幾星餐廳，並沒什麼好丟臉的」，不管是誰請客，都不喜歡對方花太多錢在吃飯上，自己更不會因為星等餐廳而開心，「越有名的餐廳我去吃還越不自在」，自認不是死愛面子活受罪的藝人，而是老老實實在過生活的人而已。

最後還上傳自己煮的泡麵照，打趣說：「我煮這碗泡麵是幾顆星哈哈哈？因為我是明星所以這碗泡麵也是星星麵」，感嘆年輕打拚生活苦，吃得飽就很好了，話鋒一轉酸嗆：「很多人年紀大了賺了點錢就開始假鬼假怪了」，還會這個不吃那個不吃，也點出為何總說吃泡麵不好，但還是很多人吃？「人家也不願意天天吃泡麵啊(泡麵也不便宜)」，嘆若有錢，大家也想嚐嚐三星餐廳，然「日子都過不下去了還吃什麼三星餐廳，，，，，，明星煮泡麵應該算是幾顆星」。

(中時電子報)