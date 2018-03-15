擋不住轉型正義、去蔣化？央行總裁楊金龍：新台幣改版近了！

央行總裁楊金龍今日漏口風，表示若依照「促進轉型正義條例」，直接點名新台幣圖案涉及威權象徵，「那我們就依法行政」。（中時資料照）

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前央行總裁彭淮南曾表態，改版得花6年、約500億元，強調「在我任內看不到改版的可能性」。（中時資料照）
民進黨立委高志鵬提新台幣圖案改版，網路票選上月初公布，「新新台幣」設計比賽首獎創意，讓許多網友驚嘆！（圖/翻攝自票選網站）

擋不住「轉型正義」大帽子，新台幣改版近了？中央銀行總裁楊金龍今日漏口風，表示若依照「促進轉型正義條例」，直接點名新台幣圖案涉及威權象徵，「那我們就依法行政」，意即若擋不住促轉會壓力，央行也得照辦，新台幣必須拿掉蔣中正，改版幾成定局。

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前央行總裁彭淮南曾表態，改版須把舊紙幣回收，得花6年時間、約500億元成本，且現行版本防偽功能良好，沒有改版急迫性，強調「在我任內看不到改版的可能性」，楊金龍此話一出，等於棄守彭淮南訂出的改版底線。

根據「促進轉型正義條例」，受波及的恐以前總統蔣中正為圖案的為主，包括200元券、5元、1元。200元目前流通量不大，加上國人不愛用2字頭鈔券，與其改版，各界普遍認為廢除使用即可。但1元、5元流通量頗大，一旦改版，涉及全台投幣式機器的辨識問題，整體成本難以計數。

國民黨立委賴士葆今日質詢楊金龍時指出，外界關注是否「彭規楊隨」？有個指標就是新台幣要不要改版？因為有民進黨立委認為這是轉型正義，要新任央行總裁表態，到底改不改。

楊金龍表示，既然「促進轉型正義條例」已通過，新台幣圖案若涉及威權象徵，做出新台幣改版決定，「那我們就依法行政」。

對於這樣回答，賴士葆頗為不滿，抨擊楊金龍「這是政治語言及動作」，與彭淮南不同，強調彭淮南堅持專業，但楊金龍卻倒向政治，「總統、院長有叫你改嗎？」、「你是要為政治服務，不惜犧牲納稅人繳稅的500億元嗎？」

楊金龍解釋，他的態度是只涉及威權象徵的圖案，至於動物、科學、教育、體育這些圖案都不受影響。這讓賴士葆不以為然，反諷楊金龍「我本來對你印象很好，你可能不只一點點，而是很怕政治」。

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關於新台幣可能改版，國民黨賴士葆（圖）頗為不滿，今抨擊楊金龍「這是政治語言及動作」，與彭淮南不同，強調彭淮南堅持專業，但楊金龍卻倒向政治。（劉宗龍攝）

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