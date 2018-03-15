印度鐵路改造罕見提速 中印邊界問題是主力推手

友善列印
中時

隨著中國大陸走向「大國崛起」之路，對於世界的影響力越來越大，然而與周邊國家關係成為外界關注焦點之一。中印關係自去年邊界對峙後，依舊暗流湧動，多維新聞報導稱，印度此前提出高達10兆盧比（約合1539億美元）的鐵路改造計畫，受到當地輿論質疑。然而有印度媒體披露，印度陸軍「正在加強與鐵路公司在作戰後勤方面的協作」，以確保可以在東西兩線尤其是中印邊界一側的加速調動。

多維新聞報導稱，鑑於印度陸軍已在14日宣稱「缺少經費」，難以獨立承建中印邊界的「戰略公路」。這一方案就因此呈現了可行性。就目前印度鐵道部協助建設的項目來說，印度已經把中印邊界一側及其縱深視為當下的建設中心。這一做法和印度陸軍參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）2月的「印度應把對邊境的注意力從巴基斯坦轉移到中國」指示完全吻合。據悉，新德里目前的建設重點是印控藏南地區前沿。

印度前防長、現任財長賈伊特利（Arun Jaitley）此前已宣佈了要在藏南西山口修建隧道的計畫。這一海拔4176米的隧道如能修建，印方就可以把鐵路直接修到臨近洞朗對峙前沿的門戶重鎮達旺一側。一種「突然襲擊」的氣氛就已開始醞釀。

報導稱，在大力推進中印邊境基礎設施建設的同時，印度方面還大幅提升了國防預算。在印度政府公佈的2018預算案中，印度新一年的國防預算上漲了7.81%，總額為2898億印度盧比（約合45億美元）。伴隨著印軍已經把側重點轉移到中國一側，這就讓印方在包括洞朗在內的局部戰線上存在集中優勢兵力的可能。

報導認為，以拉瓦特為首的印軍高層正在努力推進印軍裝備的現代化和國產化，這使得解放軍在藏南前沿雖然暫時取得優勢，但仍不能掉以輕心。

(中時)

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