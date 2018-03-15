北屯私立愛堡貝托嬰中心保母虐童 社會局將依法嚴懲

台中市社會局副局長陳仲良指出，市府對此虐童案的心情與家長一樣深惡痛絕，將依法嚴懲！（陳世宗攝）

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台中市北屯區私立愛堡貝托嬰中心發生保母用手與枕頭拍打幼兒的頭部，並舉起來重摔地上的行為！社會局表示，該名托嬰中心人員已明顯違反兒童及少年福利與權益保障法，將採最嚴厲行政處分，處6萬至30萬罰鍰，並吊銷該保母執照，未來必加強稽核維護收托兒童照顧品質。

社會局指出，私立愛堡貝托嬰中心105年8月開始營業，目前收托0至2歲共24名嬰幼兒，發生受虐幼兒目前8個月大，額頭及左小腿瘀青，經父母發現後向該托嬰中心詢問；調閱監視器畫面，才發現兒童遭受托嬰中心人員拉扯、重摔，父母已進行就醫治療。

社會局副局長陳仲良指出，市府對此虐童案的心情與家長一樣深惡痛絕，將依法嚴懲，目前孩子醫院觀察中，狀況還算穩定；家長部分未來若仍有托育需求，將協助連結其他托嬰中心，若家長提出傷害告訴，也會提供法律扶助資源。

陳仲良說，該名托嬰中心人員為57歲的女性，明顯違反兒童及少年福利與權益保障，將採最嚴厲行政處分處6萬至30萬罰鍰，並吊銷執照；機構部分，根據調查罰6萬至30萬罰鍰並限期改善，未改善者得按次處罰；情節嚴重者，得命其停辦1個月以上、1年以下並公布其名稱。

針有當時有另有一位保母在旁，卻沒有制止！陳仲良表示，已進行了解中，除家長提出告訴，若確實嚴重挑戰公權力，不排除提出獨立告訴；市府不希望任何一個人忽視、旁觀，呼籲若發生孩子被疏忽、虐待，每個人都有責任通報或制止。

陳仲良強調，孩子是家長的寶貝，托嬰中心的安全，市府相當重視，去年進行近200場不定期稽核，並巡迴輔導；該托育中心被查核二次，未發現有違規超過及設置不符合的規範，未來對於機構進用人員部分，將研擬強化心理評估部分，希望不再發生憾事。

(中時)

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