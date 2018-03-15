《時來運轉》運彩報報 - 東區新一代霸主 進擊的暴龍強壓地頭蛇

2018年03月15日 12:17 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

NBA季後賽將至，當勇士、火箭在西區爭奪第一種子席次的同時，球迷千萬不要忽視位於東區、聯盟唯一非美國本土的球隊-多倫多暴龍。暴龍目前戰績50勝17敗，是東區唯一一『隻』勝率超過七成的隊伍，近期打出一波亮眼的九連勝，包括上週六擊敗聯盟龍頭火箭，究竟是哪些魔力讓暴龍表現如此出色？

暴龍的場均可以拿下112.3分，這樣的火力在聯盟東區無人能敵；放眼西區也只有勇士和火箭在他前面，但更值得一提的是他們的防守能力，暴龍場均只讓對手拿到103.4分，是勇士及火箭所辦不到的。暴龍的後場由運動能力極佳的迪羅薩(DeMar DeRozan)以及洛瑞(Kyle Lowry)組成，對三分線外的防守密不透風，其對手在暴龍的嚴密看防之下場均只能投進8.9顆三分球，全聯盟最佳！這項防守特色無疑是大三分時代十分重要的利器，要知道聯盟超級強隊無論是勇士、騎士還是火箭，其三分球都佔據得分三成以上的比重。

除了極佳的防守以外，暴龍的板凳也是一絕！由頂尖射手麥爾斯(CJ Miles)領軍，搭配高效中鋒波爾多(Jakob Poeltl)以及近期表現驚豔的梵維利特(Fred VanVleet)，暴龍的替補打出全聯盟最佳4.5分的+/-值(球員在場上時間的淨得失分差)，比聯盟第二火箭的2.5分高上快一倍。

看完了暴龍如此出色的表現，推薦喜歡運彩的朋友們瞄準暴龍投注運彩讓分玩法，根據統計，本季如果在讓分玩法持續看好暴龍的話，過盤機率是58%，越接近季後賽暴龍有倒吃甘蔗的跡象，從今年二月以來暴龍讓分玩法的過盤率上升到72%，值得大家注意！

暴龍距離季後賽還剩下15場的賽程，與東區第二的塞爾提克有四場的勝差，後續賽程兩隊對手強度相去不遠，估計塞爾提克要追上暴龍拿到第一種子機會不大。回頭看過去兩年季後賽，暴龍的晉級之路都遭到騎士阻攔，如今暴龍實力更上一層樓，或許今年會有不一樣的結局。

(中時電子報)