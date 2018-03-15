終結歐美壟斷 大陸國產「巨無霸」潛盾機出口海外

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一直以來，作為開鑿隧道的專用機械設備，超大直徑潛盾機（又稱盾構機）的國際市場被歐美及日本品牌壟斷，然而這一現狀將很快成為歷史。大陸自主研發出口海外超大直徑潛盾機日前在中交天和機械設備製造有限公司總裝車間下線，這台直徑達12.12米的超大直徑泥水氣壓平衡潛盾機，將用於中國在海外最大的潛盾公路隧道項目——孟加拉國卡納普里河底隧道工程，這也是南亞地區投入使用的最大直徑潛盾機。

大陸《環球時報》報導稱，中交天和董事長張伯陽表示，過去，這些超大直徑的潛盾機都是壟斷在西方發達國家手裡，如今大陸打破了西方國家的壟斷地位，這標誌著中國超大直徑潛盾機的設計研發能力獲得了國際市場的認可。

加拉國大橋局的總工程師卡比爾‧艾斯克森則表示，「卡納普里河底隧道項目完全採用中國的標準設計，潛盾機也完全由中國交建自主研發生產，能夠在如此短的時間內交付，充分展示了『中國速度』。」

報導稱，孟加拉國卡納普里河底隧道工程是中孟印緬經濟走廊的重要一環，是「一帶一路」倡議中的重要組成部分。中交天和海外部經理張天舉表示，大陸的技術已與國際同步水準，能夠做到對潛盾機開挖過程中的精確控制，維持開挖面的穩定，同時解決刀盤的堵塞問題，「我們沒有任何的落後。」

報導指出，繼孟加拉國隧道項目之後，中交天和正在研製的直徑13.19米泥水平衡潛盾機不久後將應用到東南亞首條高速鐵路——印尼雅萬高鐵1號隧道工程當中。

中交天和機械設備製造有限公司副總經理周駿表示，國際潛盾機市場競爭激烈，西方知名品牌憑藉其技術及長期建立的品牌優勢，依然佔據國際市場的大部分份額，但在「一帶一路」倡議的政策支持下，國際市場上將越來越多地出現中國製造的潛盾機的身影。

(中時)

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