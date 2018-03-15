國中好姐妹「雙飛賣淫」 3嫖客吃完嫩草都GG了…

兩名國中妹相揪援交主打「雙飛」，生意興隆，但3名嫖客事後均吃上官司。（非當事人示意圖/on.cc東網）

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中時電子報

桃園兩名國中女學生不愛念書，經常翹課，幾年前為了賺錢花用，相約「妳要不要一起去接客？」，後以每次5000至6000元不等價格，上網主打「1打2」找人援交，消息傳出吸引大批嫖客光顧，卻也因此引起警方注意被約談，最後兩人都坦承收費賣淫，還供出3名嫖客。這3名嫖客因犯下與未滿14歲之少女發生對價性行為等罪，日前分別被處3年6個月至4年8個月不等有期徒刑。

現已是人妻的桃園某高職女學生，5年前找同校另1名女同學，透過交友軟體《BEETALK》與中壢區某汽車美容工作室老闆仲介一起賣淫，吸引大批嫖客前來嘗鮮，後被巡察校園的警員發現，經追問才坦承與多名男子進行性交易，警方並依女學生提供線索，找到許姓、陳姓、莊姓3名嫖客移送法辦。

3名嫖客被逮後頻喊冤，主張兩名援交妹當年看起來就像高中、大學生，而且化妝、抽菸打扮成熟，外觀看不出只有13歲，且3人的辯護律師都異口同聲強調當事人只有作「半套」，沒有任何侵入式性行為。

但兩名國中妹出庭時得知被告3人說法，露出不屑神情，反控每次多是嫖客自己性無能，還常以手指、性器分別同時侵入兩人下體。現已是人妻的高職妹強調，當時援交前都會告知對方自己是國中生，還放話「敢白嫖就告」來箝制嫖客。

法官後來調閱國中妹、馬伕與3名嫖客的對話紀錄，研判嫖客不可能不知道兩名援交妹年齡，一審依對未滿14歲未成年人性交罪判刑，檢察官認為法條有誤提起上訴，二審改依與未滿14歲之少女發生對價性行為，判許姓嫖客4年8個月、陳姓嫖客4年有期徒刑，莊姓嫖客因國中妹喜歡他沒收錢，故維持一審3年6個月原判。

(中時電子報)

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