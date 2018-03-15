圖書館不只能讀書 台科大打造全新視聽室、研究間

2018年03月15日 12:39 旺報 李侑珊

台科大圖書館打造全新視聽空間。（台科大提供）

台科大圖書館打造視聽室、研究小間，成為校園新的熱門去處。（台科大提供）

台科大圖書館設置多間討論間供學生免費使用。（台科大提供）

圖書館不只是讀書，還可以變身電影院與研究討論空間！台科大圖書館全新打造視聽室及研究小間，不僅電視、音響、沙發、電影DVD等設備一應俱全，每間研究小間也都裝設了投影機、白板，方便學生作報告、相互研究討論，一開放馬上成為校園內最新熱門去處。

台科大校長廖慶榮表示，在圖書館不是只能讀書、借書，為了讓學生有更多元的活動空間，特地規畫出供學生休憩使用的「視聽室」，以及適合同學們討論課業的「研究小間」，讓圖書館不只是圖書館，還能成為電影院、研究室、討論區、團體室等活動空間。

圖書館除了有豐富藏書，也越來越多功能，從這個學期開始，位於台科大圖書館二樓的團體視聽室、單人及雙人視聽座位、6間研究小間，正式開放全校教職員生使用。

除了設有多台影音設備，也提供公播版DVD讓同學們借閱。有別於過去在圖書館只能輕聲細語，現在有了研究小間可以盡情討論，環境舒適又實用，相當受到學生們歡迎。

台科大營建系大三陳可恩表示，研究小間是很好的討論空間，不僅環境乾淨整潔，也設置了討論時需要的投影機、白板，而且還有電腦連接線及各種顏色的白板筆，很符合學生的需要，以後若要團體討論會優先考慮到圖書館！

陳可恩說，除了在研究小間討論專題，空閒時也會和朋友在團體視聽室看電影。陳可恩表示，視聽設備很不錯，很開心在校內就有免費的資源可以使用，而且團體視聽室相當熱門，太晚去可是借不到的！

台科大機械系大三林瑩秀表示，圖書館有視聽的資源跟空間很棒！空堂閒暇時喜歡來圖書館借DVD看，開放式的沙發區也很適合放鬆休息。已經和朋友們一起用過團體視聽室了，裡面的座位很舒服，在學校就能跟朋友一起看電影感覺很棒，以後也會想要常常來。

(旺報)