別人當官他卻被爆襲胸黑資料 王炳忠「可憐陳為廷」

2018年03月15日 12:38 中時 周毓翔

學運領袖陳為廷日前因太陽花案被判無罪後，嗆大陸國家主席習近平不要小看台灣。新黨發言人王炳忠在臉書上說他發自內心替陳為廷感到可憐。王炳忠說，當年搭上學運順風車的，有人當官，有人已經在選舉，只有陳為廷還在街頭吶喊，被自己人背叛爆料襲胸，「真的是失落的一代小綠衛兵。」

王炳忠說，陳為廷4年前多麼風光。四年過去了，服貿成功被推翻了，蔡英文也成功上位了，洪慈庸、林昶佐、黃國昌更通通做上立委了，還有本是太陽花「配角」的發言人、青年軍，都忙著打扮美美、帥帥的跑攤選議員了！面對現在民進黨的髮夾彎，林飛帆跑去英國讀書，也躲過了這一切他本該回應的尷尬，繼續維持他「帆神」的偶像形象。

王炳忠坦言，或許是他高中時就在建中青年社聚會見過陳為廷，因此一直比較關注他，印象中陳為廷本是比林飛帆更出名的戰將，從抗議陳雲林、反大埔、反旺中、到因為綠委邀他備詢「罵部長」而聲名大噪，這些都早於太陽花，但最後收割的卻不是他。

王炳忠好奇，不知道是不是因為陳為廷血統不純？家世不好？長老教會出身的林飛帆，父親是台南鐵桿支持民進黨的「台商」，長年涉足地方政治，說穿了也是「樁腳」。很多人或又會說，誰叫陳為廷襲胸累犯，但為何陳為廷一說要選立委，這些黑資料就會被爆出來？民進黨和所謂「社運圈」，難道本來不知道嗎？

王炳忠替陳抱不平，「那些消費弟弟（陳為廷）的、搭太陽花順風車的，當初幾個比他衝？自己人的背叛，捧殺，爆料，以陳為廷名譟一時尚且如此，真的是失落的一代小綠衛兵。」

(中時)