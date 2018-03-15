《時來運轉》運彩報報 - 明星轉隊跑 玩法報你跟

2018年03月15日 12:31 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

美國職棒熱身賽如火如荼進行中，本季各隊陣容也大致底定，有哪些重磅交易或新加盟球員可能影響投注策略？本週讓運彩達人來和您分享。

雙刀天使 反押對手

首先看到全世界棒球迷都關注的雙刀流日本帥哥大谷翔平加盟天使，經紀公司反客為主的要求競標球隊撰寫報告已掀起話題，春訓時各隊對手未戰先隔空喊話更帶著濃厚火藥味…撇開這些花絮，回歸天使隊隸屬的美聯西區，大谷被視為第二號輪值先發，若能貢獻兩位數勝場，基本上天使競爭力當然提升一個檔次。問題是，大谷固然成功挑戰大聯盟，但隊友間投打部門都有人受到卡位影響，「人和」是否成為天使戰績變數有待觀察，投注建議大膽加碼對手球隊的「不讓分」獲勝，或許有更高獲利賠率！

暴力狂轟 洋基必大

再來討論打線補強一向毫不手軟的邪惡帝國洋基，這回把馬林魚超級重砲史坦頓納為麾下！他與法官賈居共組的暴力雙星打線，被預估有可能兩人就能共創百轟，是恐怖到了極點的投手夢魘！洋基也因此在美聯東區冠軍賠率大大被看好。投注玩法方面，無庸置疑的遇到洋基就該買「大」，尤其在第四、五號先發輪值出賽時，勢必更需要以打擊決勝。

賽揚轉隊 費城變身

自由球員市場上沸沸揚揚的最後一個大物投手，便是賽揚強投阿瑞塔，固然他的手傷疑慮和退化可能聲浪不斷，致使他衷心期盼的複數年續留小熊夢碎，但最終仍獲得費城人一紙三年合約。阿瑞塔可說是十勝等級的王牌強投，有單季超越全聯盟投手均值的壓制能力，如果被費城人賭對，很可能強力將東區戰績洗牌。建議本季國聯東區對戰時遇到阿瑞塔先發，不猶豫地大單投靠費城人「讓分」獲勝！

王子當熊 挑戰冠戒

小熊捨棄阿瑞塔，當然要補上其戰力空缺，球團的選擇是近年穩定的日籍先發投手戰力，把過去在遊騎兵、道奇都繳出不錯實績的混血王子達比修有挖角過來。達比修有去年轉戰道奇後，對國聯投手需要打擊應該已經適應得宜，預估本季投球節奏穩定下，還是能有標準值以上的勝場供輸。達比修有打擊能力不差有助續航力，他出賽時，推薦買家玩「小」分與小熊「讓分」過盤。

朗神回巢 衝擊美西

一朗想要戰到50歲，光這點就足夠讓西雅圖球迷瘋狂夜未眠！又回到闖蕩大聯盟最初的起點，無論對球隊或一朗本人來說都具有指標性意義，或許戰力上的加乘已不若年輕時顯著，但精神力上帶給球隊小老弟的化學效應卻不可低估，水手有可能在這種氛圍下緩緩衝擊美聯西區局勢，有像是王牌赫南德茲出賽的場合，不妨試著買「不讓分」獲勝。

除了上述各支有重要球員交易的隊伍，屆時例行賽開季時可持續關注，台灣運彩也已開售2018的總冠軍、聯盟冠軍、分區冠軍，喜歡及早進場的彩迷記得趕緊上網鎖定較佳賠率！

(中時電子報)