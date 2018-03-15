郝龍斌送反核食公投連署書 1.8萬份「十倍奉還」民進黨政府

2018年03月15日 15:21 旺報 潘維庭

國民黨副主席郝龍斌與台北市全國家長會總會長許孝仁、立委賴士葆、費鴻泰、黃昭順、台北市市議員參選人游淑慧、林杏兒等人於15日上午到中選會，遞交18000份反核食公投提案書，由於提案書份數超過法定門檻十倍，郝龍斌於遞交時表示，這些公投提案書承載了台灣人民對於核災區食品進口台灣的憤怒與焦慮，「我們把這些憤怒與焦慮收集起來，加『十倍奉還』給民進黨政府」。

郝龍斌說，他們並不是反日，但台灣並不欠日本人什麼，台灣是日本農林水產第三大輸出國，前兩名分別是香港跟美國，每年台灣人要跟日本購買超過300億台幣的農林水產品，「我們對日本尚有相當大的貿易談判空間，但民進黨政府這種犧牲全民健康、諂媚日本的態度，我相信沒有一個台灣人能接受。」

賴士葆則呼籲，中選會不要有過多的政治操作，在目前新修正的公投法規定，中選會不需對公投提案實質審查，僅需程序上的審定，期許中選會秉持中立的態度，不要作執政者的政治打手，盡速通過反核食公投的提案審查，讓公投能順利進入第二階段連署的程序。

郝龍斌也提到，未來當「反核災區食品公投」確定成案後，國民黨將會在全台各地舉行第二階段的連署，希望每一個對民進黨政府不滿意、希望能制衡民進黨政府的民眾，都能加入反核食公投的連署，用公投讓民進黨政府知道「台灣不是民進黨說了算，是人民說了算」。

(旺報)