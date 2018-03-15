姚文智：若當選將復辦牛肉麵節 與東京辦雙城美食PK

2018年03月15日 12:54 中時 郭建伸 、 姚志平

有意參選台北市長的立委姚文智（左）與獲得民進黨提名角逐台南市長的立委黃偉哲（右）15日在獲得米其林「必比登」推薦的餐廳舉行雙城美食會，透過美食行銷政見，但一開場，姚文智就口誤，恭喜黃偉哲獲得黨中央提名角逐「台北市」而被抓包，馬上不好意思地低頭懺悔。（姚志平攝）

有意參選台北市長的綠委姚文智今協同民進黨台南市長參選人、綠委黃偉哲舉行「北南雙城美食會」，姚強調，若當選台北市長，將復辦被柯市府取消的牛肉麵節。由於台北有6家日本料理也入選米其林評鑑，足見實力，姚也說，未來將增加與日本簽訂姐妹市，並致力舉辦台北與東京、大阪的雙城論壇，讓台日美食大PK。

廣譽為美食聖經的《米其林指南》昨公布台北星級餐廳，姚文智今舉行的記者會場地，也特別移師到入圍米其林「必比登推介」的雙月食品社。記者會現場擺滿虱目魚湯、雞湯、油飯、滷菜與鮮蚵，姚與黃偉哲除了介紹飲食推廣政策，也大啖美食。

姚文智說到，他很少稱讚前總統馬英九的政策，但他認同馬在市長任內舉辦「台北牛肉麵節」；柯文哲上任市長後卻取消牛肉麵節，強調未來他若當選台北市長，絕對要復辦牛肉麵節，甚至滷肉飯、竹筍及各種美食也都要推廣。

姚說，去年泰國曼谷在米其林評選沒有三星級，但台灣第一次評選就出現三星級餐廳，但甚至有很多沒被評選者，被外界認為更好吃，顯示台灣的「食力」相當豐厚；未來市府應多加宣傳推廣，努力打造「台北食代」，跟世界各國城市競爭。

黃偉哲也說，馬英九當初辦牛肉麵節獲得許多好評，不理解為何現在取消，並吐槽柯文哲都在吃便當，「應該要辦個便當節」。黃也補充，台南與日本交流走得很前面，目前除了有許多日本觀光客赴台南旅遊，台南現在已有9個日本城市的姐妹市。

姚文智說，台南已有9個日本姐妹市，台北人雖常赴日本旅遊，卻沒半個日本姐妹市，顯示過去官方受到意識形態影響，都沒進行實質交流；台北這次的米其林評選有日本料理，足見台灣的日本料裡被國際認可，未來若入主市府，將致力舉辦東京與大阪的雙城論壇，讓彼此進行文化交流。

(中時)