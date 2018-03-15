《時來運轉》運彩報報 - MotoGP卡達站 比尼亞萊斯尋求衛冕

2018年03月15日 12:52 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2018年MotoGP新賽季即將在本週末點燃戰火，從2007年開始就成為年度首站的卡達大獎賽，今年仍當仁不讓擔當揭幕戰的角色。去年從鈴木轉入山葉車隊的23歲西班牙年輕好手比尼亞萊斯（Maverick Viñales），開季便先聲奪人，連奪前兩站卡達和阿根廷的冠軍，本季已作好準備力圖衛冕。

2018 MOTO GP賽程表。

比尼亞萊斯在卡達站的兩大勁敵，分別是去年的世界冠軍馬克.馬奎斯（Marc Márquez）和年度排名第2的多維茲奧索（Andrea Dovizioso）。

同樣來自西班牙，本田車隊25歲的馬克.馬奎斯，2013年以Moto2年度冠軍車手身分轉戰最高層級的MotoGP，初登場即在年度第2站的美國大獎賽奪冠，以20歲又63天的年齡，改寫史賓塞（Freddie Spencer）高懸30年的最年輕單站冠軍紀錄，同年再以20歲又266天的年齡拿下世界冠軍車手頭銜，再破史賓塞的21歲又258天最年輕紀錄。馬奎斯近5年4度成為世界冠軍車手，參賽的90場賽事贏得35場冠軍，是當今年輕世代車手中的佼佼者。不過馬奎斯在卡達站的表現未見突出，5年來只在2014年贏得唯一一次冠軍，另有2次第3、1次第4和1次第5。

在台灣運彩開出的卡達大獎賽奪冠賠率，杜卡迪車隊的31歲義大利車手多維茲奧索被捧為大熱門。多維茲奧索2008年起轉戰MotoGP，職業生涯參賽178場只拿下8個單站冠軍，但他的表現越老越俏，前9年只奪下2站冠軍，去年則有驚人的飛躍進步，搶下6個單站冠軍，成績一直緊咬著馬奎斯，最終以37分的差距成為年度第2，締造個人生涯最佳成績。多維茲奧索從未在卡達站封王，但最近3年都以第2名站上頒獎台，分別敗給羅西（Valentino Rossi）和洛倫佐（Jorge Lorenzo）兩名前世界冠軍，以及去年異軍突起的新秀比尼亞萊斯，因此以他邁入MotoGP第11年的豐富經驗，2.45倍的單站奪冠賠率仍十分誘人。

現役車手中，羅西4次在卡達站奪冠排名第一，最近一次是2015年；而近年來表現最佳的則是洛倫佐，分別在2012、13和16拿下3次冠軍，兩人的單站奪冠賠率高達7.25和9.5倍，都不失為冷門之選。

(中時電子報)