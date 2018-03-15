變心成常態 印度空軍想買波音F-18戰機

一架美國海軍F/A-18E「超級大黃蜂」戰機2月28日準備降落「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN-70）航母的畫面。（美國海軍）

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中時電子報

直到最近，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）的F-16，還有紳寶集團（Saab AB）的「獅鷲」（Gripen）戰機仍在角力，積極爭取印度空軍起碼達100架的單引擎戰機訂單。

據路透15日報導，兩家公司都說，會按印度總理莫迪（Narendra Modi）減少武器進口，打造國內軍工基礎的計畫，與當地公司合作，在印度製造軍機。

然而，一名印度國防部消息人士透露，上個月新德里要求空軍，開放雙引擎戰機競標，並評估波音的F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornets）戰機。印度海軍打算以80-90億美元（2337億台幣）採購57架戰機，而F/A-18戰機正是決選者之一。

印度國防部計畫在幾周內提出資訊徵求說明書（Request for Information，RFI）而這是採購過程的第一階段。這名官員說，將開放單引擎與雙引擎戰機競標，但洛馬和紳寶都說，尚未收到新要求。

對波音來說，印度再度改變心意是個大好機會，至今「超級大黃蜂」唯一的海外顧客就是澳洲皇家空軍（Royal Australian Air Force）。

分析指出，這顯示了印度的武器採購流程和軍武業有多不正常，新德里透露要採購新戰機的消息已經將近15年。然而，經過再三宣布，翻來覆去後，印度空軍對戰機的需求只滿足了3/4。

(中時電子報)

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