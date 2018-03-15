轉乘環境優化 永康、隆田車站8月底完成公車亭改善

隆田火車站前目前機車停放擁擠，優化後先有舒適的公車搭乘空間。（台南市交通局提供）

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台南市交通局5年前開始推動台鐵捷運化概念，在台南17處火車站提供更便捷的公車搭乘環境，定名「火車站前轉乘環境優化工程」，陸續執行6處站前轉乘設施改善，近日將再進行永康、隆田兩處工程，預計8月完工啟用。

台南市交通局2013年推動台鐵捷運化概念，將縱貫全市的台鐵視為台南市第一條捷運，加強沿線17個火車站的轉乘優化改造，以利乘客接駁轉乘。

交通局5年來陸續完成保安、善化、新營、後壁、林鳳營、新市等各車站的站前轉乘設施，近日再改造永康與隆田兩火車站的轉乘設施。

改造內容包括新建公車候車區，除了提供遮風蔽雨和座位，裝設LED公車動態顯示螢幕、USB充電插座等，一併改善計程車排班區域，讓運將排班也有舒適環境。

台南市交通局表示，永康火車站過去因站前廣場狹小，轉乘公車必須步行至200公尺外的八德街口，交通局特別協調台鐵釋出用地增設公車專用道，未來將可在車站前方直接轉乘。隆田火車站現有公車站牌位於馬路對向，改善後直接在站前廣場設置候車亭，旅客轉乘搭車更舒適、安全。

台南市交通局近日將在兩站進行分階段施工，施工期間另規畫臨時停車場，供元本題靠機車與自行車民眾停放。兩站優化工程預計8月完工啟用。

(中時)

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