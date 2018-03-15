不要再怪健保圖利廠商 讀卡機大變革讓醫病受惠

健保署改革醫療院所讀卡機，洗刷圖利廠商的批評。（陳志祥攝）

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中央健保署再給國內醫療院所釋出利多，為了讓特約醫療院所使用的讀卡機更為簡便，即日起將專屬讀卡機改為一般型讀卡機，不僅減輕醫療院所的經營成本大約6000萬元、同時減少民眾1/3的看診時間，醫病雙方都能受惠。

國人在2004年全面換發健保晶片卡取代原先健保紙卡，民眾前往醫療院所就醫，院所必須採用健保專屬讀卡機進行安全模組卡，並與醫事人員卡與病人健保卡進行3卡交互認證，確保健保卡及相關系統服務等就醫資料安全性。

然而相關讀卡設備成本，健保專用讀卡機1台市價約4000元、安全模組卡工本費500元，合計約4500元。全國醫療院所每年新購1萬4000台讀卡機左右，再加上安全模組卡的整體費用在6000萬元，讓健保署背上圖利廠商的批評。

其實有些讀卡機老化，讀卡不順會怪健保署或機器，帶給彼此很大的困擾，如今改為使用一般型讀卡機與雲端安全模組認證後，每1間診間只需2台一般型讀卡機、1台只有200元左右，成本支出可大幅減少約4100元、而且兼顧環保。

未來醫療院所改為一般型讀卡機外，並將安全模組卡雲端虛擬化，院所可至健保署平台雲端下載，透過一般型讀卡機2台串連，醫師看診時僅需插上醫事人員卡與病人健保卡2張實體卡，讀取、寫入或更新保險對象之健保卡等程序會更加快速，減少民眾等待的時間。

(中時)

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