夜市滷味熱賣10餘年 獨家煙燻魚肚成招牌

2018年03月15日 13:03 中時 葉書宏

「李家鄉滷味」藏身在新北市興南夜市內10餘年，是當地人喜愛的小吃攤之一。（葉書宏攝）

「李家鄉滷味」藏身在新北市興南夜市內10餘年，是當地人喜愛的小吃攤之一，獨家的QQ鮮魚肚及脆腸相當搶手。陳姓店長表示，李老闆來自宜蘭，研發利用甘蔗煙燻搭配特製香料，讓魚肚充滿彈性，食材更是天天新鮮採買，才能讓消費者吃得美味又健康。

陳姓店長表示，QQ鮮魚肚及脆腸、鴨翅是店內招牌，鮮魚肚利用甘蔗煙燻後，搭配胡椒、甘草、香葉等香料，讓魚肚吃起來脆而不膩，另外，老闆對於製作過程相當講究，每一步驟都不馬虎，最後才送到消費者手中。她也透漏，魚肚越冰越好吃。

陳姓店長說，滷味最重要就是滷汁湯頭及火候，李老闆10多年經驗加上不斷研究改良，才能製作出符合消費者的口味，不少饕客幾乎天天來，有時熱銷商品賣完，還有饕客抱怨說「怎麼不多生產一些？」

她提到，豆干、海帶、甜不辣等基本款相當受到年輕族群喜愛，另外，蔬菜類如花椰菜、高麗菜芽、四季豆、毛豆等同樣是熱銷商品，老闆獨家研發滷汁、麻辣醬及酸菜，搭配起來一點都不會太鹹，反而可以吃出食材的甜美滋味。

陳姓店長表示，每一種食材都有不同的風味，因此會依據客人挑選的食物，分類包裝，另外，老闆相當注重衛生，員工們必須養成習慣戴上手套才可觸摸食物，因此，店員收錢找零之後再觸摸食物的情況，在店內不可能會發生。

朱姓饕客說，幾乎天天來買，從就讀高中開始吃到結婚，「李家鄉滷味」不僅是滷味，更是陪伴自己成長的好滋味。

店名：李家鄉滷味

地址：新北市中和區信義街50號（興南夜市內萊爾富便利商店旁）

電話：無

營業時間：每天下午3時至凌晨0時

售價：鮮魚肚一份120元、脆腸一份50元、鴨翅一支30元（四支特價100元）

(中時)