田徑》青年盃文華佑改寫U18跳遠全國紀錄

就讀台中惠文高中的文華佑，今天在新北市青年盃田徑錦標賽男子跳遠項目跳出7公尺69，改寫U18全國紀錄。(蔡欣憲提供)

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中時電子報

目前就讀台中惠文高中二年級的文華佑，今天在新北市青年盃田徑錦標賽男子跳遠項目跳出7公尺69成績奪冠，並且一舉改寫由許唐漢保持33年之久的7公尺67全國U18紀錄。

文華佑在二月初的港都盃就跳出不錯的成績，過了農曆年之後狀況更是調整到巔峰，今天在第一次就跳出7公尺65，第4次奮力跳出7公尺69，而許唐漢(1985年彰化區運會)就在場邊見證U18最久的紀錄被終結，誕生了新紀錄保持者。

許唐漢表示，「華佑已被田協納入潛優培訓計畫，去年更隨著代表隊前往大陸移地訓練，幾天前他就曾跑來我面前說，老師對不起，在接受訪問時候講了要改寫您保持的紀錄。華佑是一位很有企圖心又很尊師重道的小朋友，很高興看到他突破自我極限，未來前途不可限量。」

指導文華佑的蔡欣憲教練說，華佑擁有絕佳協調性，尤其是在如此刻苦的訓練聯境中還能跳出那麼好的成績，實在太難得了，目前已取得世界中學運動會、亞青、世青與青年奧運4項國際賽參賽標準，對她而言是肯定，也是磨練的開始。

說起學校訓練環境，蔡欣憲表示，惠文高中並沒有標準跳遠場地，只有35公尺只能在學校練習中程的助跑跳遠訓練，老師常常到比賽季利用週末將學生帶往標準的比賽場地練習，而現在惠文高中的王沛青校長很用心推展體育，也積極的在跟市府爭取經費改善場地，讓學學生更無後顧之憂的專心訓練。期待接下來的各場比賽要更努力爭取佳績，為國爭光。

(中時電子報)

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