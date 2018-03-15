婦團聲援＃Me too 成立支援網絡與專線

2018年03月15日 13:04 中時 陳祐誠

反性侵與性騷擾的「＃Me too」行動持續在全球發酵，但在台灣仍相對保守，婦女團體今（15）成立「Me too」支援網絡，並建置「02-33221350」專線，希望受害者勇於打破沉默。

台灣去年發生1萬4217件性侵案件，國際上發起的「#Me too」行動，包括演藝圈、體壇、政治界都有人跳出來聲援，並指控部分人士涉及性侵。台灣女人連線、台北市女性權益促進會、台灣職業安全健康連線及台灣展翅協會等團體，今舉行記者會指出，台灣響應的人仍少，宣布成立「Me too」支援網絡，希望受害者勇於站出，社會也不該姑息加害者。

婦女團體指出，受害者常因害怕權勢、二度傷害、被揭露隱私、司法體系等不利，選擇沉默，也失去獲得公道與正義的機會，法官的性別概念落後不前，會考慮加害者「其情可憫」、「兩造曾為親密關係」，卻沒有考量性侵可能造成被害人一輩子的身心創傷。

台灣女人連線常務理事黃淑英表示，百年來的婦女運動沒有真正撼動性文化，有錢、有權、有勢的人仍然我行我素，無論是何種領域，都存在不當的性暴力行為，而在台灣，很多受害者礙於外界眼光，不敢聲張，如今成立支援網絡、設置申訴與通報專線，就是讓受害人知道，當他（她）們打破沉默時，有人願意提供陪伴與協助，「我們就在這裡」。

(中時)