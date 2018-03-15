NBA》絕不3連敗！勇士突破傷兵困境扳倒湖人

2018年03月15日 13:05 中時電子報 黃及人

湖人中鋒布魯克羅培茲遭逢李文斯頓、盧尼兩名勇士球員包夾。(美聯社)

儘管柯瑞(右踝)、克雷湯普生(右指)與卓雷蒙格林(右肩)3大主力都告傷退，勇士仍在主場117比106力退湖人，避免吞下本季首次3連敗，也讓本季兩隊4次對決，全由勇士取勝，看來湖人主帥華頓仍拿自己老東家毫無辦法。

迫於傷兵眾多的窘境，勇士15日無奈排出庫克、尼克楊、杜蘭特、盧尼與帕楚利亞的先發陣容，不過碰上本季前3次交手全贏的湖人(儘管平均勝分僅4.3分)，勇士仍靠杜蘭特沉穩火力領軍，打完前3節，取得89比82領先。

比賽還剩3分18秒，湖人主力前鋒蘭道爾犯滿畢業，場上形勢更對湖人不利，接下來他們不只守不住杜蘭特，還讓尼克楊最後1分43秒投進關鍵三分外線，勇士擴大領先差距到15分，提前宣告湖人踢館失敗的現實。

勇士再次證明他們深厚的進攻本錢，除了杜蘭特攻下全場最高26分，且有6助攻、5籃板，另有6人得分上雙，尼克楊18分，卡斯比15分、7籃板，庫克與李文斯頓各有13分，盧尼11分，帕楚利亞10分、12籃板。

蘭道爾則替湖人貢獻22分、10籃板，布魯克羅培茲與艾塞亞湯瑪斯各有20分，「球哥」朗佐鮑爾8分、11助攻與5籃板。湖人不僅客場落敗，更在比賽暫停期間，爆發蘭道爾與湯瑪斯當場互罵衝突，看來隊內氣氛欠佳。

(中時電子報)