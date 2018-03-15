新加坡航空新A380客機推新一代客艙飛雪梨、倫敦 年內可望以最新787飛台灣

2018年03月15日 13:26 工商 張佩芬

A380單人套房台北飛雪梨約19萬台幣。圖：新航提供

雙人套房要付兩張票價格。圖：新航提供

新航的優選經濟艙。圖：新航提供

新航台灣分公司總經理黃文杰表示，新航全新787-10有規劃飛台灣，期待今年內實現。另新航是首家飛航A380的航空公司，在飛航A380十年之後，新航於新交機的A380客機上發表新一代的客艙產品，包括上層客艙的6個新航套房與78個商務艙座位，以及主客艙樓層的44個優選經濟艙與343個經濟艙，共471個座位。

配備全新客艙產品的A380客機，從2017年12月開始執飛新加坡-雪梨航線，並於2018年2月開始新加坡-倫敦及新加坡-香港之間的飛航服務。全新的客艙產品初步配備於新交機的五架A380上，同時也將開始進行新航既有14架A380客機的改裝，以求機隊客艙產品的一致性。

新產品開發的精神也將延續到其他的機型上。新航將是全球第一家進行波音787-10商業營運的航空公司，也將於3月底在787-10上推出全新區域航班機艙產品。此機型將配置兩個客艙，包含36個商務艙與301個經濟艙座位，共有337個座位。預計於5月起開始執飛新加坡-大阪及新加坡-伯斯航線的定期航班。

新航台灣分公司總經理黃文杰表示：「新航將持續在全球飛行網絡上強化客艙產品，在台灣將以具彈性的票價、多元化的合作，提供旅客優質、舒適的飛航體驗」。

新加坡航空（新航）推出新品牌影片，以「每段旅程、專屬貼心」主題，展現新航致力於服務上的精進，以新航空姐為服務的代表，在每一段旅程中提供親切的款待與個人化的服務，讓每個客艙的旅客都能感到特別。新品牌影片傳遞出旅客實際搭乘新航的經驗回饋，在旅程中的每個細節都為旅客所想，讓每一趟飛行都是個人化的體驗。領先的產品與極致的服務ㄧ直是新航在每個品牌溝通上的主題。因此，影片中也展示了備受矚目的新航A380全新客艙產品。新航於台灣不定期推出優惠票價，詳情請造訪新航官網。

(工商)