腦缺氧！久蹲馬桶玩手機竟成植物人

2018年03月15日 13:22 中時電子報 林郁庭

現代人機不離手，走路滑手機、聊天滑手機，就連上廁所也要帶手機進去殺時間。先前在大陸重慶傳出有一名年輕男子，邊蹲廁所邊玩手機半個多小時，最後才被他人發現昏倒在地，就醫後仍變成植物人。當地醫師診斷出原因是因其蹲廁太久，再加上廁所狹窄封閉，缺氧導致腦水腫又惡化。插畫粉專也以此為題畫出「廁所蹲久的3大壞處」的秒懂圖，引起網友們熱烈討論。

大陸重慶先前曾傳出一名年輕男子拿手機上廁所，一待就是長達半小時。等到有人察覺不對勁後，趕緊破門而入才發現他已昏倒在地，經過搶救後仍成為植物人。當地醫師診斷是「廁所蹲太久」造成血液循環不暢，再加上如果室內空氣不流通，才大幅增加昏倒的可能性。對此，台中榮總大腸直腸外科主任王輝明醫師表示，不愛運動、血液循環又不好的人，在密閉不通風的廁所裡，如果又因為久蹲馬桶後匆忙起身，的確會增加因腦缺氧而昏倒的風險。

王輝明醫師建議上廁所要速戰速決，最好「15分鐘內解決」最佳，如果每次大便花30分鐘都在出力，一天又多次上4次廁所的話，很容易造成直腸脫垂、骨盆底部肌肉及括約肌過度鬆弛，併發成大便失禁，需及早就醫檢查治療。

粉絲專頁「10 Seconds Class – 10秒鐘教室」根據上述上廁所邊玩手機長達半小時後，昏倒成植物人為主題，整理出「廁所蹲久有哪些壞處」，幽默表示「今天開始規定自己大便不帶手機了！」

有粉絲專頁整理出「廁所蹲久有哪些壞處」，幽默表示「今天開始規定自己大便不帶手機了！」（圖/10 Seconds Class - 10秒鐘教室 授權使用 請勿隨意翻攝）

1.坐馬桶時，身體和有毒物質會形成一個密閉空間。時間一長，這些毒氣會進入人體內，嚴重的話可能引發各種炎症。

2.長時間給中樞神經系統傳輸虛假的「排便信號」，導致直腸靜脈區張瘀血，會誘發痔瘡、脫肛、直腸黏膜脫落等疾病。

3.排便不專心，錯過便意後更容易導致便秘。

有了智慧手機後，真的很容易讓人一拉屎就是半小時，該篇插畫圖一出就吸引網友瘋狂標記好友，留言「我正在馬桶上看著這個（哭）」、「就說提醒上廁所帶手機不好」、「我之前在馬桶上便秘兩小時耶...」、「為了您的安全，上廁所前，請將手機遞交給我」、「以後不准帶手機進廁所」。

(中時電子報)