核食換CPTPP？林聰賢：若國際接受能抗拒嗎

2018年03月15日 13:23 中時 楊騰凱

農委會主委林聰賢今赴立院備詢，立委關切我方爭取加入日本主導的CPTPP，恐怕會碰上日方要求開放核災食品，對此，農委會抱持什麼態度。林聰賢表示，不同意開放核災食品，也不同意福島核災地區農產品進入台灣，但若國際都接受，我們能抗拒嗎。

農委會今日赴立院審查《農藥管理法》部分條文修正草案，由於「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）對於智財的保護，要求成員國對於新申請核准登記農藥所檢附的資料保護期為10年，但台灣《農藥管理法》現行條文為8年，為了替加入CPTPP暖身，先修法把期限拉到與國際一致。

藍委王惠美質詢時表示，此次修法開宗明義就是為了參加CPTPP，但現實面不是修法後就一廂情願能夠加入，仍有比修法更嚴峻的問題，首先，CPTPP是由日本主導，台灣要加入一定會遇到核食解禁問題，她要求林聰賢表態，農委會立場為何，是否同意拿核食交換CPTPP，是否同意日本核災地區的農產品進入台灣，以及是否同意讓台灣民眾吃到有疑慮的核災食品。

林聰賢表示，他不同意開放核災食品，別人不吃的核食要給我們吃，哪有這個道理，目前日本農產品進入台灣的品項相當多，但他絕對不同意福島縣農產品進入台灣，至於日本核災食品有開放無時間表，並非農委會的權責，也相信政府高層不會這麼笨，去討論開放核災食品，「不會有這種假設性的可能。」

(中時)