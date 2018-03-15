感念助猶太人逃生 米蘭以我外交官何鳳山命名廣場

何曼禮（圖右）女士緬懷其父親，已故我國駐維也納總領事何鳳山（圖左）。（圖/新華社）

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中時電子報

據中新社報導，義大利米蘭市區出現一個以華人命名的地名，靠近當地華人商業區保羅薩皮路（Via Paolo Sarpi）和洛馬佐路（Via Lomazzo）交界處，將以被稱為「中國辛德勒」、中華民國二戰期間駐維也納總領事何鳳山（Ho Feng-Shan）命名的廣場，於今日正式揭幕。

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何鳳山（1901- 1997），字久經，湖南益陽人。以優異成績考入長沙雅禮中學，在信義會的幫助下，赴德國慕尼克大學進修，獲得政治經濟學博士學位。返國後進入外交部服務，納粹德國（Nazi Germany）橫掃歐洲前，出任中華民國駐維也納一等秘書，並在奧地利被併吞後，升任總領事職務。

中華民國二戰期間駐維也納總領事何鳳山生平表。（圖/中央社）

納粹逐步開始逮捕奧地利的猶太人，並送入集中營管制，雖然多數國家拒絕發放「生命簽證」，但基於人道立場，不顧上司駐德大使陳介的反對，向數千名猶太人發放了前往上海的簽證，使他們免遭納粹殺害。包含維也納愛樂樂團首席小提琴家海因茨·格林伯格（Heinz Grünberg）、美國前財政部長麥可·布魯蒙賽爾（Werner Michael Blumenthal）和億萬巨富伊斯雷爾‧辛格（Israel Englander）等，都因為有了簽證，得以離境前往上海避難，因此逃過一劫。但何鳳山卻也因抗命而遭記過處分。

何曼禮女士（圖左）向外界介紹他父親，已故我國前駐維也納總領事何鳳山博士。（圖/新華社）

國府遷台後，何鳳山先後出任駐埃及、墨西哥、玻利維亞、哥倫比亞等國大使，但卻在駐節哥國期間，遭館員指控侵占一筆200美元的專款，遭外交部停職且強制退休。退休不久移居美國舊金山，著有回憶錄《我的外交生涯四十年》。1997年9月28日，高齡96歲的何鳳山在美國去世，享壽96歲，骨灰於10年後由女兒何曼禮迎回湖南老家安葬。

為感念他在二戰幫助大批猶太人逃生，以色列於2000年授予國際義人（Righteous Among the Nations）稱號給何鳳山，並在耶路撒冷為他豎立紀念碑，寫上「永遠不能忘記的中國人」。而前總統馬英九也在2015年向其女何曼禮，追授褒揚令，感念其對我國外交事務的付出。

(中時電子報)

文章來源：義大利地名首用華人命名 何鳳山廣場在米蘭揭牌

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