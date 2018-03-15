臉書互嗆KTV巧遇砍人洩憤 板警逮5嫌

黃嫌、鄭嫌等5人持刀追砍被害人，14日遭警方逮捕送辦。（王揚傑攝）

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臉書互嗆KTV巧遇砍人洩憤 板警逮5嫌

本月12日清晨5時許，新北市板橋區錢櫃KTV前發生砍人案件，22歲曾姓、陳姓男子在候車時，突然1輛白色賓士轎車疾駛而來，車上下來5名持刀男子，不由分說就朝陳、曾砍殺，被害人分別被砍傷右手臂和背部，行凶歹徒迅速返回車上，揚長而去，所幸傷者無生命危險。

板橋警分局追查鎖定20歲黃姓、24歲鄭姓等5名男子涉案，昨（14）日凌晨將黃男及鄭男拘提到案，今（15）日也策動其他3名共犯到案，依殺人未遂、傷害及妨害秩序等罪嫌送辦。

警方調查，曾姓男子的友人日前唱歌與人發生口角，雙方在臉書上互相嗆聲，曾某上網替友人「贊聲」，與對方的友人黃姓男子在臉書上互嗆，雙方因此結下樑子，沒想到12日晚間兩人竟又狹路相逢，在板橋錢櫃KTV包廂內巧遇。

黃嫌供稱，兩人當時在包廂內因為拿酒杯擋到路，曾發生口角，被其他人拉開，凌晨3時許他離開後，曾某還頻頻發訊息嗆他，他氣不過於是找了4名友人，並向鄭姓友人借賓士車，手持5把刀到現場去堵人。

警方表示，黃嫌持刀追砍曾男5刀，造成背部及左肩撕裂傷，另曾某的陳姓友人也無辜遭到波及，右手臂被砍1刀，所幸均無生命危險。

板橋分局偵查隊根據監視器畫面查出涉案的黃嫌及車輛所有人鄭嫌身分，向法院聲請拘票將2人拘提到案，另策動其他3名共犯到案，3人都說因為被叫去支援，單純想要教訓對方，但不知道黃男出手這麼重，當下他們也嚇到，

犯嫌供稱，作案刀械於行凶後已丟到大排水溝，隨即到處躲藏，直到黃男被逮才叫他們出面投案，警方詢問後將5人依殺人未遂、傷害及妨害秩序等罪嫌送辦。

(中時)

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