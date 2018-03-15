核二廠2號機確定再運轉　最快3月底滿載發電

2018年03月15日 13:43 中時 廖德修

立法院教育及文化委員會今天在國民黨立委抗議聲中，完成核二廠2號機大修後再運轉審查專案報告。原能會主委謝曉星表示，相關資料整理完畢後，下周會寄出准駁公文給台電。台電董事長楊偉甫說，收到公文略作準備即可啟動核二2號機，因太久未運轉，前5天會測試機組各項功能，接下來4天再逐步增加發電量，預計9天、最快3月底達到併聯滿載發電，將可增加98.5萬千瓦、約3%的備轉容量。

謝曉星在報告中指出，核二廠2號機停機600多天後於去年底完成大修，並且在今年初到當地舉行公聽會與居民溝通後，台電於今年2月依法申請再運轉，原能會經過1個月詳細審查，本月5日公布審查結果，認為符合再起動的標準。

謝曉星說，但原能會的職權是管制核能安全，發電並非業務範圍。至於外界關心的核一廠1號機確定在年底除役，核一2號機是明年7月；由於台電並未送出延役計劃，因此確定不會延役。謝曉星並保證，2025年非核家園的目標不會改變，屆時核一、核二、核三廠全部都開始除役，或者已在進行除役。

面對民進黨強力動員護航，國民黨立委則在場內高喊「非核家園，自打耳光，沒有道歉，沒有重啟」口號，並展開抗議，陳學聖、李彥秀等立委表示，民進黨是「政治詐騙犯」，2012年5月從教育委員會到經濟委員會，全面杯葛核一2號機重啟。執政後立場卻一百八十度轉變，馬上決定重啟核電，當年參與抗爭的立委不少人後來都升官了。因此國民黨強烈要求在場的民進黨總召柯建銘先道歉，「沒有道歉，沒有重啟」。

不過在柯建銘坐鎮下，民進黨以人數優勢否決變更議程的提案，陳學聖想阻止謝曉星上台報告，也被民進黨立委用人牆擋住，專案報大約在9點半開始，並且順利結束。國民黨立委蔣乃辛、陳學聖、柯志恩則佔據另一個發言台並舉牌以示抗議。時代力量黨主席黃國昌也到場質疑台電在當地說明會是騙局，報告內容也不真實，避重就輕不足為憑。

儘管在野立委不斷質疑核二廠的安全性，並揶揄民進黨的非核家園政策跳票，最後原能會仍完成專案報告及備詢，也結束核二2號機再起動運轉的所有程序。

(中時)