「螢火蟲」照亮白雲景棠　781名志工致力付出

2018年03月15日 13:47 旺報 黃冠智

廣州白雲棠景街家庭綜合服務中心（下稱「棠景家綜」）自2012年5月開始，不到6年就發掘、培育、維繫一批又一批的核心志願者，這些志願者有一個響亮的名字——螢火蟲，寓意著螢火微光，亮遍棠景。目前已有781名「螢火蟲」志工、26個「螢火蟲」微組織加入這支隊伍。

棠景家綜活有一群可愛的低齡長者，她們經常參加活動，代表棠景家綜參加表演、比賽；同時，她們也組成一支探訪志工隊伍，進行定期走訪、主題慰問等活動。她們就是棠景街的「螢火蟲」長者志工隊。

余小娥是該志工隊的隊長，退休後隨孩子一同來到廣州。余小娥表示，自己年輕時，就很喜歡打腰鼓、跳交際舞，所以一心想成立腰鼓隊。這和家綜社工的想法不謀而合，於是便招募一批同樣有興趣的長者。

腰鼓隊成立後，也有越來越多的愛好者加入，如今也有自己的名字——彩虹；彩虹腰鼓隊不僅在棠景街有名氣，更經常參加廣州市、白雲區及其他街鎮的各類表演和比賽。

一開始，只是個別隊員擔任志工協助社工到社區內探訪高齡長者，探訪過程中，這些隊員很樂意幫助高齡長者，入戶探訪的積極性越來越高；至此之後，零散的探訪變成有規畫、目的、組織的探訪。

如今，這個隊伍有「開心果」劉玉芳，「攝影達人」伊臨芳、劉群珍、張秋香，「本土導遊」陳少芬，以及「學得快」閆立英等人，她們是棠景家綜志工的一道風景線。她們總說，「自己在這裡找到了組織，也越活越年輕！」

(旺報)