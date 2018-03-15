行動遊戲程式設計師初級能力鑑定 龍華創在校生首次考取

2018年03月15日 13:48 中時 楊宗灝

龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系學生洪祥峯、謝昀儒、吳宗桓及石凱云，由系上助理教授梁志雄指導，順利通過考證難度相當高的經濟部工業局產業人才行動遊戲程式設計師(iOS)初級能力鑑定，創該項鑑定測驗舉辦兩年以來，首度有在校學生考證通過紀錄。

梁志雄說，經濟部工業局委託資策會舉辦的行動遊戲程式設計師國家級證照考試，區分Android與iOS程式設計兩類，考試內容與方式是由遊戲產業技術長與學界代表共同擬定，應試者除了要對遊戲開發流程與職能分工有基礎認知，並且要具備程式開發，包含內建語言及遊戲引擎、系統功能、資料結構、功能測試與除錯、3D美術、音樂與音效設計，以及對網路通訊與資訊安全具備扎實的功力，考試範圍廣泛艱深，因此通過門檻極高。開考兩年來，首次有在校同學通過考試，對同學來說實屬不易。

龍華科大校長葛自祥特別恭喜同學順利通過證照考試，他說，遊戲系成立於1999年，是台灣第一個將「遊戲」二字揭示於系名的科系，期望從基礎科學出發，並以程式設計與人文藝術並重，培養兼具理論與實務的遊戲暨設計人才。目前全世界的遊戲設計產業人才需求正夯，該校遊戲系是國內極少數擁有教授iOS遊戲程式設計開發能力與師資的技職院校，而為因應產業發展趨勢，龍華科大更斥資千萬打造Mac多媒體實驗室，配置80部iMac最新電腦軟硬體設備，結合專業師資，期能強化同學的實務能力，讓學生考取ios證照更easy，以打造其未來升學及職場競爭力。

(中時)