不只是睡一晚！台灣人出遊住宿 最講究這5種風格

2018年03月15日 13:49 中時電子報 簡怡欣

造訪「丹麥哥本哈根」，最能挖掘簡單又兼具實用性的「北歐極簡風」設計靈感。(圖/Booking.com提供)

迎來台灣人赴日韓賞櫻熱潮，出國訂房有哪些新選擇？有全球訂房網站調查「5大台灣人旅行最愛的住宿設計風格」，發現國人最為熱衷住宿風格首選是北歐極簡，其次為日本風格、以及地中海風等，藉此營造全面性的假期氛圍。

「希臘聖托里尼」擁抱陽光、沙灘和大海，散發「蔚藍地中海風」的愜意氛圍。(圖ㄥBooking.com提供)

Booking.com公布「5大台灣人旅行最愛的住宿設計風格」：

1、北歐極簡風首選之都─丹麥哥本哈根

既簡單又同時兼具美觀與工藝實用性的北歐極簡風，成為台灣人旅行最愛的住宿設計風格第一名。北歐極簡風的建築或家具，多以淺色木材、乾淨流線造型為主，並引進自然光線，降低裝飾品的運用。若想在家裡營造北歐風格，可以試著以淺色木地板、厚毛毯、簡單的不銹鋼家具，或是在牆上掛一對木制鹿角作為家中擺飾。若想獲取更多設計靈感，可以前往獲旅客評選為「設計和建築旅行」推薦目的地之一的丹麥哥本哈根，入住位於市中心充滿現代感的「伍達青年旅舍」，享受充足的自然光線、欣賞實用又充滿設計感的裝潢，並在青年旅舍內的酒吧和咖啡廳與其他旅人分享彼此的故事。

2、日式禪風體驗首選－日本京都

日式禪風源自於佛教傳統美學，其中空間運用的實用性，以及細微設計的貼心巧思，使禪風成為台灣人旅行最愛的住宿設計風格第2名。日式室內設計中隨處可見到禪風的概念，色調多以柔和、溫暖自然為主，輔以直線設計和整齊葉飾。旅客若想打造禪風，可用柔和溫暖的色調，搭配簡單的家具和精心修剪的草木營造出此風格。推薦旅客造訪日本京都，入住位於市中心的傳統日式旅館「京都和紙之宿七十七姊小路邸度假屋」，度假屋中不只提供陽光露台和精緻的日式庭園，更有露天浴池供旅客徹底放鬆。

3、徜徉蔚藍地中海風－希臘聖托里尼

蔚藍地中海風愜意的氛圍，讓超過6成的台灣旅客為此傾心，榮獲台灣人旅行最愛的住宿設計風格第3名。此種設計風格多以冷色調、簡單卻又濃厚的色彩為特色，並搭配各種美麗圖樣的磁磚、天然布料如棉麻製成的織物、結實木材家具，以及赤陶地板。若想在家中重現蔚藍地中海的悠閒，可以試著在家裡採用馬賽克花磚、海灘木、皇家藍與白配色和鬆軟的白色睡袍，或前往晴朗的希臘聖托里尼擁抱陽光、沙灘和大海，入住美麗的「克馬別墅套房公寓式飯店」中放鬆充電，一邊在無邊際泳池徜泳，一邊欣賞火山和海灘美景，享受飯店寬敞客房，以及設有雨淋式花灑的乾溼分離浴室。

拜訪「西班牙巴塞隆納」盡情感受「時尚城市風」設計，體驗熱鬧的都會氛圍。(圖/Booking.com提供)

4、溫馨舒心鄉村農莊風－南非西開普

台灣人旅行最愛的住宿設計風格第4名由鄉村農莊風格奪下，極繁主義的特點，木材及天然質地素材的運用，加上溫暖舒適、自然浪漫的懷舊感覺，獲得了不少台灣旅客的喜愛。鄉村風格多以溫暖的大地色調為主，常可見裸露的紅磚牆、陶瓷器和拼布，以及精心擺放的特色飾品。想在家中打造鄉村農莊風，建議使用古雅的裝飾，例如：種滿香草的玻璃罐、拼布和垂掛的銅製鍋盆等，或者可直接到南非西開普「柑橘園農場」來場度假之旅，體驗鄉村風如家的氛圍，住宿位於羅伯遜山谷一個葡萄和橄欖的農場中，農村中設有附壁爐的私人露台，旅客可在迷人的山脈和葡萄園美景下享受野餐。

5、時尚城市風勝地－西班牙巴塞隆納

踏入設計時尚的城市風建築內，可以透過延伸到天花板的落地窗一覽窗外景色，而裸露磚牆及硬木地板，更是城市風格設計常見的元素，近年來更在台灣旅客間蔚為流行。若想在家營造出時尚都市風，建議設計開放的居住空間，擺放外型沉穩堅硬的家具，並以氣氛燈、絨毛布料、城市天際線主題藝術品點綴。若想發掘更多靈感，推薦前往獲旅客評選為「設計和建築旅行」推薦目的地之一的西班牙巴塞隆納，徹底感受時尚城市風設計，入住摩登的「城中公寓」，不僅提供季節性開放的室外游泳池和日光浴室，隔音良好的公寓內也設有智慧電視和藍牙音響，步行距離內更有多家熱鬧的酒吧和異國料理供旅客選擇。

(中時電子報)