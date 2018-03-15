我向美方提採購F-35 學者：對中美關係具破壞性

2018年03月15日 14:47 旺報 徐維遠

國防部長嚴德發15日在立法院備詢時證實已向美方提出購買F35的需求；台灣學者皆表示，F-35被認為是最好戰機之一，對台灣空防確實有需求，「但美方賣F35等於在對華政策上做根本改革」，美國縱然在貿易或南海問題對中國展現強硬態度，但尚未到在台灣問題上要與大陸撕破臉的程度，因此無論是F35甚至F18，美國都不太可能賣給台灣。且川普可能將台灣視為籌碼偶爾要求大陸讓步，現在也看不出川普會為了台灣與大陸鬧僵的可能性。

國政基金會外交及國防組召集人林郁方表示，美國對中國雖有很多防備，也正提升與中國周遭國家的周邊關係，但中美關係仍未到「正式決裂」的時刻，美國在台灣問題上也尚未到要與大陸撕破臉的程度。

林郁方認為，台灣對美國的最大也是唯一的價值在於加強美國對大陸的圍堵，但中國擁有龐大美國公債、貿易關係緊密，中美雙方「你中有我、我中有你」，美國更需要中國購買更多商品，儘管貿易關係緊繃，但以川普生意人的思考哲學，目前也不需要拿台灣問題來挑動中國最敏感的神經。

中國文化大學政治學系講座教授陳一新認為，國防部的策略是「利用F35的需求來達到購買F18目的」，但F18屬於長程作戰機、性能相當優秀，屬於航空母艦艦載機，因此無論是F35、甚至F18，為避免得罪中共，美國都不太可能賣給台灣。且當初前總統陳水扁2007年搞入聯公投，美國把台灣從F35研發計畫中踢出，台灣失去優先承購權，且購買F35需求國家太多，購買到交貨至少也要十年。

淡江大學國際研究學院院長王高成認為，即使中美關係目前不太平順，但F35性能佳，對中美台關係高度敏感，將直接改變台海軍力平衡，如此對中美關係具有破壞性的對台軍售，美方也會著眼中美大局而避免，不會與中國撕破臉。王高成指出，由於F35性能佳，盟邦需求已很殷切，非美國盟邦的台灣恐怕無法被排在優先名單之內。

(旺報)