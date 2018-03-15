日本四屆奧運角力金牌伊調馨指控遭恩師性騷擾

2018年03月15日 13:58 中時電子報 黃邱倫

從2004年雅典到2016年里約連拿4屆奧運金牌，現年33歲的日本角力名將伊調馨，日前指控恩師榮和人利用職權性騷擾，但榮和人如今有意反告伊調馨誣告，整起事件成為羅生門。

1984年6月13日出生於日本青森市的伊調馨，她在姐姐伊條千春的影像下踏入角力界，2002年至今已在19項國際大賽奪得17座冠軍，其中包含世錦賽5連霸，2016年里約奧運更在58公斤及自由式逆轉獲勝，完成4連霸傳奇紀錄。

月初伊調馨在接受《文春周刊》採訪時爆料日本角力協會部長、日本角力教父榮和人，利用職權對她進行性騷擾，這項消息一出猶如核爆震撼了日本角力界，甚至引起日本政府的關注，並且要求進行調查。

然而根據日本《每日體育》報導，擁有崇高地位的榮和人，以及所在的至學館大學目前正在準備資料打算狀告法院，以法律行動捍衛清白。

伊調馨表示，榮和人以各種職權控制和騷擾她的生活與工作，她已向日本內閣府申訴，希望能達到嚇阻效用。

至學館大學今日召開記者會，校長谷岡郁子表示，因為這件事情，學校師生和角力選手都承受不小精神壓力，目前並沒有任何證據證明榮和人有不法行為，因此我們不能坐視不管。

古岡郁子說，在和榮和人談論瞭解狀況後，伊調馨的指控是重大人權侵害和名譽傷害，他雖然受到打擊，但是身體和精神都在恢復中。

對於外界報導的職權騷擾甚至性騷擾問題，古岡郁子沒有直接回答有或者無，她只是表示，無法作出評論。

(中時電子報)