“囊括”瀋陽城的明代古寺

2018年03月15日 14:05 中時電子報 綜合報導

自古時起，幾乎每個城市都會有一座寺廟用來供奉他們的守護神，有城皆有寺，城寺相依，風雨千年。在瀋陽城也有一座這樣的寺廟，就是長安寺。在瀋陽歷來有“先有長安寺，後有瀋陽城”的說法，又說：“廟在城中，城在寺裡。”事實也確是如此，長安本寺和山門相距甚遠，本寺在瀋陽城大北門以南、鐘樓以北，而寺的山門卻建在十五裡外的渾河岸邊。

相傳，唐太宗東征到此，人困馬乏，就地休息，看見遠處有個土崗，雖然不高，可樹木很多，遮天蔽日，便起念在此建寺。於是派尉遲敬德為監督，負責建寺諸事。

在籌建過程中，將軍得到緊急作戰命令，匆匆離寺。僧人們此時還不知道把山門建在什麼地方，將軍就派人揮馬鞭一指，又急忙上路了。於是，僧人就帶領工匠們在渾河北岸尉遲將軍馬鞭所指處建起了山門。鬥轉星移，在山門和大殿之間，漸漸形成了瀋陽城，從而形成了“城在寺裡”的局面。

長安寺位於遼寧省瀋陽市沈河區朝陽街長安寺巷6號。根據上述傳說，為唐貞觀年間所建，明永樂七年(1409)、天順二年(1458)、成化二十三年(1487)均有重修。清順治二年(1645)，深泉禪師建造了伽藍殿。乾隆三年(1738)亦加修繕。長安寺至清朝末年日趨頹敗和荒廢，後來一部分錢行、借貸行的信眾捐資重修，但到1948年，寺內建築又多頹毀。新中國成立後，寺廟獲得新生。1985年，瀋陽市政府撥款310余萬元進行維修。經過兩年時間已恢復原貌並建立了長安寺文物管理所。

重建後的寺院建築有山門、天王殿、戲樓、拜殿、大殿、後殿，均由南向北建在一條中軸線上。山門三間，進山門後有東西配殿、鐘鼓二樓。北面正中為天王殿，面闊三間，進深一間，小式硬山造，灰瓦頂，殿內露明造。天王殿兩側有一磚牆與二進院相隔。從角門進入，便是二進院落。緊接天王殿后壁有戲樓一座，兩簷相連成為一體，戲樓面閣小於天王殿，呈正方形一大間，為券棚頂、灰瓦、檀枋彩畫，風格獨特。東西兩側建有配殿五間。正北為長安寺主要建築拜殿和大殿。在天王殿、東西配殿、拜殿的空間，建回廊四座，把二進院內的建築連在一起，頗具特色。

大殿為單簷歇山結構，灰瓦頂，斗拱為三翹七踩，保留著明朝建築風格，面闊五間，進深三間，殿內露明造，檀枋有彩畫。南面緊接大殿前簷的拜殿為券棚屋頂，灰瓦，面闊四間，進深一間，前後無牆壁。東西兩側壁上嵌有道光時期重修碑記兩通，殿內露明造，檀枋上均有彩畫，斗拱為三翹七踩。在拜殿東西側角門處豎立清朝重修碑四通。

第三進院內正北為後殿，單簷歇山造，灰瓦頂，面闊五間，進深三間，殿內露明造檀枋彩畫。其東西兩側各建有配殿三間，後殿西北角建有方丈室一座。

長安寺內現存《大正藏》兩部，石碑六通，其中明成化二十三年(1487)立的《重修瀋陽長安禪寺碑》有重要的文物價值。碑文記述了瀋陽中衛指揮曹輔和曹銘的官銜名。經專家考證，曹輔、曹銘都是《紅樓夢》作者曹雪芹的上世族祖，這是曹雪芹上世“世居瀋陽”的可靠證據。這塊碑成為研究曹雪芹家世出身的極其重要的史料。

1988年，長安寺被列為遼寧省文物保護單位。1997年3月1日，長安寺退還給佛教界，由住持照元法師主持修建。今天的長安寺殿宇璀璨，聖像莊嚴。

(中時電子報)

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