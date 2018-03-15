30歲男人牙齦比70歲老人還慘 牙周病成新國民病

三總牙周病科主任黃仁勇收治一位30歲男性的牙齦比70歲老人還慘。（黃仁勇提供）

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一位30多歲青壯男性，24小時忙於監控股匯市交易，牙齒清潔馬虎，牙齒與牙齦交界的牙齦溝累積牙菌斑，衍變為牙周病，只是外觀不易查覺，牙齦腫脹、出血被誤為「火氣大」，導致齒槽骨只剩10％，牙齦比70歲老年人還要糟糕！

三軍總醫院牙科部牙周病科主任黃仁勇指出，牙周病不像有疼痛感的蛀牙，平時像靜止火山，外觀沒有異常，一旦睡眠不足等因素讓免疫力低落，就會火山大爆發，輕則牙齦化膿、浮腫；嚴重可造成牙齒脫落或影響糖尿病、心血管等系統性疾病，有致死風險。

目前全台8成的成年人罹患牙周病，可說是新國民病，一項針對口腔護理的最新調查顯示，民眾對牙齦健康的認知大NG，多數人有過牙齦出血、紅腫等牙周病前兆，卻有超過7成的人誤是「睡眠不足」、超過5成誤為「吃了上火食物」，導致火氣大。

黃仁勇提醒，多數人刷牙僅能刷到牙齒表面，牙齒與牙齦交界的牙齦溝很難深入清潔，可能暗藏很多牙菌斑產生的有害物質，牙齦長期受到刺激，導致紅腫、流血，變成牙周疾病。

50多歲年長者遇到牙齦紅腫流血，有45％尋求牙醫協助，4成3的人使用針對牙齦問題的牙膏。反而30多歲的人傾向採取錯誤的解決方式，例如39％的人「吃口味清淡的食物」、「31％吃退火食物(青草茶、苦瓜) 」。

黃醫師表示，除了每半年看牙醫、養成正確刷牙習慣，平時可用有「亞錫氟配方」的牙齦專護牙膏。「亞錫氟」（Stannous & Fluoride）是牙醫臨床上經常使用來治療牙周病的有效成分。

(中時)

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