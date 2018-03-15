免費裝火災警報器詐騙？消防局請出里長作陪

2018年03月15日 15:39 中時 馬瑞君

台中市獨立住宅安裝火災警報器比率偏低，消防局提供弱勢及有老人、幼童家庭免費安裝，沒想到民眾被騙怕了，一見消防人員上門就說：「你是詐騙集團喔？」民眾提防，消防局只好請里長陪同，里長「刷臉」掛保證才相信「真的免錢啦！」

根據消防署統計，奪命火警經常發生在熟睡中，有7成罹難者都是太晚察覺，等到濃煙瀰漫才驚醒。台中市近3年住宅火災死亡人數，集合式大樓有7人，獨立住宅則有24人，消防法規雖明訂要裝住宅警報器，但5樓以下透天厝卻沒有對應罰則，民眾缺乏危機意識，安裝率只有21％。

為此，台中市消防局去年起編列預算，採購住警器，優先補助安裝對象包括：平房、透天厝、未裝設火警自動警報設備之舊式公寓等住家，弱勢族群居住場所，像是獨居老人、重度身心障礙者、低收入戶及偏遠地區原住民住家等；另外，住宅式宮廟，災害搶救不易地區、狹小巷弄、舊式眷村、30年以上建築物等，均為符合補助資格的高危險場所。

消防局同時也主動居家訪視、鼓勵申裝，沒想到民眾被騙怕了，聽到消防人員說免費安裝，都質疑是詐騙集團，還說：「一定事先說不要錢，之後一定又來要錢」，使得安裝率偏低。

南區福平里長張啟龍說，消防人員到里辦公室請他幫忙，能夠裝設警報器提供安全保障，當然非常樂意配合。

沒想到，里長一「刷臉」，果然民眾安心不少，都點頭願意安裝，不到一下午時間就裝好了20台，讓消防人員也鬆一口氣。

(中時)