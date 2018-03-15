新竹市賞櫻新熱點 汀甫圳富士櫻盛開

2018年03月15日 14:11 中時 徐養齡

新竹市東南街汀甫圳的櫻花步道開滿富士櫻，粉嫩景致令人心醉。（徐養齡攝）

新竹市東南街汀甫圳的櫻花步道開滿富士櫻，粉嫩景致令人心醉。（徐養齡攝）

新竹市東南街汀甫圳的櫻花步道開滿富士櫻，粉嫩景致令人心醉。（徐養齡攝）

新竹市近來興起一波賞櫻潮，隨著櫻花最多的新竹公園封園，東南街汀甫圳的櫻花步道成了最熱門的賞櫻勝地，目前水圳兩側的富士櫻已達滿開程度，形成壯觀的粉紅花海，畫面極美。

新竹市區過去以新竹公園櫻花開得最盛，占地面積及株樹也最多，每年櫻花祭吸引大批人潮，但隨著新竹公園再生計畫的啟動，去年封閉整修，櫻花祭暫時停辦，東南街239巷的汀甫圳成了賞櫻新熱點，每天吸引數以百計人潮，欣賞粉嫩富士櫻。

建華里里長徐良芳表示，汀甫圳兩側的櫻花樹，是10年前由他栽種規畫，總計61棵，包含富士櫻、墨染櫻、山櫻等品種，起初花開的不好，他不死心，仔細鑽研技術，時任市議員的現任市長林智堅發現了，還資助多棵櫻花，形成今日的櫻花小徑。

徐良芳說，過去民眾要賞櫻，需專程趕到阿里山或日本，舟車勞頓又不方便，因此興起在汀甫圳栽種櫻花的念頭，如今開花的以粉嫩的富士櫻為主，數量也最多，再過約1周，更可望迎接雪白的墨染櫻花群。

「美極了！」農曆春節後天氣放晴，汀甫圳的櫻花花期，山櫻花開完接著換富士櫻，消息在網路上瘋傳，每天一早就有不少民眾趕到東南街賞櫻，婆媽們興奮地拿手機拍照，孩子們則在樹蔭下跑跳，不少長輩專程來散步，徜徉在這片粉紅花海中。

地方居民表示，汀甫圳櫻花林蔭景緻已經相當成熟，原本人人遠離的大排，成為人見人愛的粉紅櫻花步道，更是北部平地少見的賞櫻景點。

(中時)