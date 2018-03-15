新竹市賞櫻新熱點 汀甫圳富士櫻盛開

新竹市東南街汀甫圳的櫻花步道開滿富士櫻。（徐養齡攝）

友善列印
中時
新竹市東南街汀甫圳的櫻花步道開滿富士櫻，粉嫩景致令人心醉。（徐養齡攝）
新竹市東南街汀甫圳的櫻花步道開滿富士櫻，粉嫩景致令人心醉。（徐養齡攝）
新竹市東南街汀甫圳的櫻花步道開滿富士櫻，粉嫩景致令人心醉。（徐養齡攝）

新竹市近來興起一波賞櫻潮，隨著櫻花最多的新竹公園封園，東南街汀甫圳的櫻花步道成了最熱門的賞櫻勝地，目前水圳兩側的富士櫻已達滿開程度，形成壯觀的粉紅花海，畫面極美。

新竹市區過去以新竹公園櫻花開得最盛，占地面積及株樹也最多，每年櫻花祭吸引大批人潮，但隨著新竹公園再生計畫的啟動，去年封閉整修，櫻花祭暫時停辦，東南街239巷的汀甫圳成了賞櫻新熱點，每天吸引數以百計人潮，欣賞粉嫩富士櫻。

建華里里長徐良芳表示，汀甫圳兩側的櫻花樹，是10年前由他栽種規畫，總計61棵，包含富士櫻、墨染櫻、山櫻等品種，起初花開的不好，他不死心，仔細鑽研技術，時任市議員的現任市長林智堅發現了，還資助多棵櫻花，形成今日的櫻花小徑。

徐良芳說，過去民眾要賞櫻，需專程趕到阿里山或日本，舟車勞頓又不方便，因此興起在汀甫圳栽種櫻花的念頭，如今開花的以粉嫩的富士櫻為主，數量也最多，再過約1周，更可望迎接雪白的墨染櫻花群。

「美極了！」農曆春節後天氣放晴，汀甫圳的櫻花花期，山櫻花開完接著換富士櫻，消息在網路上瘋傳，每天一早就有不少民眾趕到東南街賞櫻，婆媽們興奮地拿手機拍照，孩子們則在樹蔭下跑跳，不少長輩專程來散步，徜徉在這片粉紅花海中。

地方居民表示，汀甫圳櫻花林蔭景緻已經相當成熟，原本人人遠離的大排，成為人見人愛的粉紅櫻花步道，更是北部平地少見的賞櫻景點。

(中時)

中正預校藏有最正女教師 深V泳裝… 防堵農民燃燒稻草 環保署發檢舉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。