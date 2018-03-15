瀋陽盛京路：千年古都的第一街

2018年03月15日 14:10 中時電子報 綜合報導

一座城市，總是以街路、胡同為經緯編織而成。那麼，在瀋陽幾百條街路、千條小街小巷之中，最古老的街路是哪條？不是商鋪雲集的太原街、中街，也不是車流洶湧的北陵大街、黃河大街，而是如今看起來特別不起眼的盛京路。

從當今的瀋陽地圖上看去，盛京路只是一條小路，它位於瀋陽路中段的南側，東起于方城內朝陽街與東順城路之間的一條小巷，西止于正陽街，全長僅為700米左右。在今天盛京路無疑是瀋陽最短的街路之一，但在歷史上，它不僅歷時最悠久，還曾經是全城最長、最寬的街路。

盛京路的起源最早可追溯到漢代。那時，瀋陽隸屬遼東郡，為遼東郡18個縣中的候城縣。1992年的一次考古發掘中，在沈河區發現了一段舊城牆，還有戰國和西漢時代的文物，有考古學家推測，當年候城的南城牆可能就在現在的盛京路上。

既然叫盛京路，那盛京路和盛京究竟有什麼關係呢？沒有直接關聯，只能說如今的盛京路在清朝時期極為顯赫。那是的盛京路被叫做金銀庫胡同，如此富貴的稱謂，並不是意味著金銀庫胡同裡面埋藏著多少金銀等待人們去發掘，而是因為皇家的銀庫設置於此。

在清代，盛京路作為皇家的藏金胡同，設置了一系列銀庫，皇室所有的金銀、玉器、珠寶皆儲存於此。也就是說，過去皇帝也需要有理財的地方，而這個地方就設置在金銀庫胡同，通俗地說，這裡就是皇帝的私家銀行所在地。

據說，當年的金銀庫就建在一座土臺上，土台足有3米高，庫也有六七米高，由青磚砌就，三面皆無門窗。《盛京通志》中也提過，當時金銀庫胡同裡，“銀庫共有十八間”。另外，在清代，由於故宮前的瀋陽路設有木柵，不准通行，因此瀋陽路南側的盛京路，便承載了方城內南側連接兩條南北大街的重要職能。

清廷入關後，盛京成為“陪都重鎮”，金銀庫胡同便成了盛京將軍府所在地，於是原本狹窄的胡同被拓寬。盛京將軍是真正握有地方管理實權的人物，是統轄奉天(今遼寧大部及內蒙古一部)的最高軍政長官，由皇帝親自指派。盛京將軍府是供將軍及其家眷居住的地方，清末改制時，盛京將軍變成東三省總督，新設立的東三省總督府就是由盛京將軍府改建的。

當年這裡的東三省總督府坐北朝南，東西兩側設有高大的青磚圍牆，正門下方為半圓形大月亮門，門臉的二層和三層牆上有磚簷，磚簷上有精美的雕刻，大門兩側有門衛值守的木質崗亭。穿過月亮門，迎面有影壁牆遮住視線。整個建築呈“凹”字形，門前有對石獅和上下馬石。

盛京將軍府東側，則是奉天行省公署，當年趙爾巽、張錫鑾、許世英、徐世昌等人曾經先後在此任過總督。張學良主政東北政務委員會時，其主要活動除在大帥府外，即在省公署內辦公。

據說，少年時期的周恩來也與盛京路有點淵源。當年12歲的周恩來輾轉來到瀋陽，投奔其大伯父，就讀于東關模範小學。有專家考證，當年的學校沒有地方住，周恩來只能住在大伯父家，而大伯父當時就在盛京路東口的度支司任職員，住在奉天省公署附近，也就是盛京路東端北側。

在時代的巨變中，金銀庫胡同逐漸褪去了華麗的色彩，曾經的銀庫也因年久失修，在“九一八”事變後被拆除。而在1939年，“金銀庫胡同”改稱為“軍署街”，1950年則叫“軍屬街”，1957年全市街道名稱整頓，取消了“軍屬街”的名字。到了20世紀80年代，這裡才改名為“盛京路”。可見盛京路的歷史雖久，但真正叫盛京路的時間卻並不長。

浩蕩江面，始於涓涓細流。城市的發展流程也是如此。只不過，由於時間太過久遠而使城市的源頭難尋，或是屢經時代潮流沖刷當年真跡難覓，盛京路面臨著後一種問題。

好在，我們能夠以盛京路為城市原點，從這裡有些蕭索的場景出發，一絲一縷地梳理城市的發展線索，於是瀋陽的文明史，越發地清晰雋永，回味綿長。

(中時電子報)

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