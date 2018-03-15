燒雞，“烹”了半個世紀的老味道

2018年03月15日 14:13 中時電子報 綜合報導

創業，這個詞總是與血氣方剛互為映射，誰知道花甲之年的創業也能成就一段傳奇呢？

張久禮老人，原籍山東萊州，年少時家境貧寒，吃百家飯長大。16歲那年，隻身來到青島，跟人學徒。憑藉著股韌勁和細心，早早地就練就了一套製作燒雞的本事。後來，隨著大批人流闖關東，在瀋陽安了家，並找到了工作。

1982年，伴隨著改革開放的春風，已過花甲之年的張久禮老人勇敢地走向市場，重新操起年輕時的行當——加工燒雞。

燒雞是將塗過飴糖的雞油炸，然後用香料製成的鹵水煮制，香料用多種名貴中藥製成，輔之陳年老湯，其成品燒雞色澤金黃，鮮香肉爛，極具食療和保健功能。據記載，早在清朝順治十八年（1661），已有道口燒雞產生。最初的燒雞因製作不得法，生意並不興隆，後從清宮禦膳房的禦廚那裡求得製作燒雞秘方，做出的燒雞便十分香美，流傳至今。

張久禮最初只是帶著老家的幾名親屬在一塊廢棄的空地上，搭建起三間簡易房，建造臨時小作坊。雖然是小作坊，但張久禮卻絲毫也不放鬆對每一道工序的管理。從活雞到成品雞，嚴格按照七道工序逐一實施。

做好的燒雞從外形上看，雞色金黃，雞身完整美觀，肉爛而形不散，燒雞在製作過程中配料足、製作乾淨、雞煮得爛、香味直透雞骨。就這樣，慢慢的在大東門市場，那個最初用手推車當貨架，上面罩個玻璃櫃的燒雞鋪，漸漸地吸引了眾多的消費者。

燒雞具有獨特而鮮明的北方風味，口感鹹香醇厚，配料取自本草香料，鮮嫩軟爛，雞肉脫骨，剛出爐的燒雞有一種別樣的香氣。

如今，作為張久禮燒雞的第三代傳人張利接管經營後，率先以父親的名字註冊了“張久禮”商標，並且為燒雞配備專用包裝袋。現如今，作為瀋陽特產，張久禮燒雞烤制出的是那一層不變的鹹香滋味，還有那倍感親切的家鄉血脈基因。

(中時電子報)

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