癌症切除子宮10多年後竟逆流轉移肺部

2018年03月15日 15:40 中時 林欣儀

惡性腫瘤的逆襲？！65歲陳姓婦人10多年前因罹患癌症摘除子宮，之後未持續追蹤，去年健檢竟意外發現肺葉有3公分大腫瘤，病理切片為原發於子宮的轉移性腺癌，讓她大呼「太恐怖！」醫生提醒，癌症即便治療後仍應定期追蹤，以免成為體內的不定時炸彈。

陳婦告訴醫生，10幾年前發現子宮有惡性腫瘤，接受摘除手術後恢復良好，因沒有不適感，多年來未規則追蹤，去年體檢發現右下肺葉有腫瘤，所幸沒有轉移，切除後病理報告出爐才知竟是10幾年前子宮腫瘤轉移的腺性癌，「隔了那麼久，真難以置信」。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師林育生指出，根據臨床經驗，由他處轉移到肺部的癌症個案不少見，但這類癌症通常會在體內多處器官出現轉移，且大部分無法藉由手術切除，以陳婦的情況來說，10幾年前摘除子宮後，歷經5年沒復發，幾乎算了治癒了，卻在10多年後轉移至肺部且幸運切除，情況相當罕見。

林育生強調，曾經罹患惡性腫瘤的患者，即便治癒了，仍需定期追蹤或定期健檢，可預防腫瘤復發，以腫瘤轉移來說，肺部因接受身體各處流經的血液，將血液注滿氧氣後再送至各器官，過程中許多有害物質、細菌或腫瘤細胞可能停留在肺臟，也因此有「肺臟是癌症器官轉移第一站」的說法。

(中時)