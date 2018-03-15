單親媽靠滷味苦盡甘來 百貨爭相邀設櫃

2018年03月15日 15:59 中時 王文吉

「老東家」滷味運用真空包及冷凍技術，鎖住滷味鮮度，進軍網購宅配市場，業績穩步提升。（王文吉攝）

滷味達人吳東麗選用5種醬油、油膏及十餘種中藥調製滷汁，標榜絕不添加糖、鹽、人工色素及防腐劑。（王文吉攝）

「老東家」滷汁選用5種醬油、油膏調味，標榜不添加糖、鹽、人工色素及防腐劑。（王文吉攝）

「老東家」滷味的麻辣鴨翅遠近馳名。（王文吉攝）

滷味名店「老東家」從市場擺攤起家，已年屆六旬的老闆吳東麗其實是位單親媽媽，多年前靠著家傳手藝「滷味」，養大3個孩子，除豬腱、肥腸、鴨胗、雞腿、雞爪等外，皮薄軟嫩的鴨翅最常缺貨，而傳香大花生是熱銷榜冠軍，19種平價滷味以真空包進軍宅配市場，最近還被新光三越相中，3月將在台中店設櫃。

汆燙處理好的鴨翅，噗通跳下辣味及原味老滷鍋，吳東麗左右開弓，一人看顧60公斤鴨翅，除加入秘傳中藥滷包提升香氣，並熟練添加醬油調味。她強調，美味秘訣來自5種醬油、油膏及十餘種中藥，透過時間換取多層次口感，絕不添加糖、鹽、人工色素及防腐劑。

吳東麗自小跟著父親開餐館，也在市場賣滷味，婚後叱吒肉品批發市場，可惜好景不常，遭遇婚變，前夫債務還害她名下5棟房子被法拍。吳東麗回憶，那時只剩銅板買饅頭果腹，還有3個孩子要養，她想起父親的醬滷手藝，決定投入熟食市場，發現滷豬腳利潤空間很大。

吳東麗靠著滷味東山再起，以豆干、海帶、滷蛋、豬耳及米血等「裸裝」滷味，在水湳市場、一點利黃昏市場擺攤，油亮的鴨翅無論原味或麻辣都是搶手貨，遠近馳名的還有滷豬腱，而熱銷居冠的「傳香大花生」選用台灣產果仁，燜煮超過8小時，顆顆飽滿，咬下瞬間，口感鬆軟綿密，香氣在嘴裏散開，相當涮嘴。

跑攤賣滷味，站穩腳步後，吳東麗投入網購宅配市場，運用真空包及冷凍技術，鎖住滷味鮮度，業績穩步提升，也躍升人氣名店，2015年榮獲台中市十大伴手禮首獎，去年更拿下金口碑獎，並受邀進駐百貨商場。

「老東家」滷味接連受邀到金典綠園道第六市場、新光三越熟食區設櫃，價格仍維持40元起。已經升格當阿嬤的吳東麗，曲折人生終於「苦盡甘來」，她謙虛地說「我只是秉持著父親的初衷，單純想讓人嚐嚐好食物而已啦！」

地址：台中市豐原區大豐路5段218號

金典綠園道商場3樓「第六市場」

新光三越台中店B2超市專櫃

台中市水湳市場（逢周六、日營業）

電話：0960-606189、0931-110948

(中時)