高教危機！學測頂標學生申請陸大學暴增6倍

2018年03月15日 14:30 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

教育部忙著卡台大校長人事，台灣優秀學生卻準備大逃離了！由於大環境不好，愈來愈多學測頂標學生，選擇放洋到其他國家，而最多的選項是到對岸念大學。光是台南女中、台南一中學生今年申請大陸名校的人數，就比去年多6倍。即使成績中上的學生，與其在台灣念名校較不熱門的科系，不如赴陸取得名校的入場券。

台灣學生赴陸就讀大學的情況有多夯，台南一中、台南女中的例子可一葉知秋。聯合報報導，台南一中輔導老師施冠汝表示，今年申請人數暴增，校長張添唐為此忙寫推薦函到半夜。目前台南一中有12人申請大陸的北大、清華、交大等學校，比起去年1、2人申請，人數可謂大幅成長。同樣情形也見諸台南女中，去年才2人申請，今年則一口氣暴增至12人。

有人以為，大陸能吸納台灣優秀學生，是因為大陸頂尖大學去年放寛標準，只要達到均標就可申請學校，但台南女中校方指出，日前學生都是以頂標申請名校，學生想赴陸念書，最主要還是整體環境影響。國內高教水準愈來愈弱，世界排名更追不上大陸學校，多少影響優秀學生的選擇，而「台大連校長是誰都搞不定」的高教怪現象，也被學生及家長看在眼裡。而這幾年對岸積極吸引台生赴陸交流，有些台生對大陸有一定的認識，只要他們申請大陸學校，班上同學多少就會受到影響。

對於台生積極鋪路前去大陸念書，今年孩子參加學測的家長認為，那是兩岸實力彼長我消的結果，加上現在學生較具國際觀，只要家長財力允許，學生去大陸念書的決定變得愈來愈容易。

這位家長並說，其實不僅是頂標學生，即使學測50級分以上的學生，赴陸念書也有各自的考量。有的家長很早就鎖定目標，讓孩子日後赴香港、大陸求學，他們通常在高三上即開始準備相關科目。另有學測分數較尷尬的學生，與其在台灣只能念台清交較冷門科系，不如前去對岸念名校，更有一些成績中等的學生，也有意願到二線城市的大學選讀熱門科系，準備未來在大陸就業。

比起在國內就讀大學，赴陸念書也要付出代價。有家長透露，一年開銷比台灣多30萬元，且孩子也要適應環境，用簡體字學習，心裡負擔並不低，但家長及孩子的付出，都是為未來的發展鋪路。

(中時電子報)