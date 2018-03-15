腮腺結石誤認火氣大 喝青草茶無效

2018年03月15日 14:33 中時 陳志祥

許多人認為牙齦附近紅腫有膿包可能是火氣大或睡眠不足，只要多休息或喝杯消火氣飲料就沒事了，一位57歲徐女士牙齦反覆發作多年，腫得越來越大也沒消除，前往醫院檢查，發現竟是腮腺結石惹禍！

萬芳醫院耳鼻喉科醫師丁義芳表示，唾液腺主要分為腮腺、舌下腺與頜下腺3對大型腺體，負責產生口水，且唾液腺管路僅0.2至0.3公分，一旦口水中的礦物質沉澱，易形成結晶物造成阻塞。

徐女士左側耳下腫痛，伴隨左耳悶脹，這些症狀在進食後更嚴重，近1個月症狀加劇，原先在其他醫院確診為左側腮腺結石，當時醫師建議她從耳下切開，將腮腺取出。

不過，這項手術可能傷及顏面神經造成眼睛無法閉合及嘴歪，更會留下5公分以上的傷口，還須住院數天，後來輾轉至萬芳醫院求診。

丁義芳解釋，徐女士的結石約有1公分，位置在腮腺最深層，極為罕見，經過評估決定為病人進行微創唾液腺內視鏡手術，先以唾液腺內視鏡雷射碎石方式，繫碎結石取出，最後成功為病人移除結石，完整保留腺體功能、也沒有造成任何傷口與併發症。

唾液腺結石的主要原因是水分攝取不足、過度疲勞或未注意口腔清潔，丁義芳提醒民眾平時應多喝水補充水分、適當休息、盡量調適心情避免壓力過大，減少食用油炸食物，才能有效預防結石產生。

(中時)